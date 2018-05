El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés se pronunció por reorganizar el gasto del gobierno federal antes que subir impuestos.

“Mientras siga habiendo la corrupción que hoy tenemos en el país y mientras que el gobierno siga gastando tanto y tan mal me parece que es absurdo pensar en nuevos impuestos. Primero vamos reordenando el gasto, vamos asegurándonos de que el gobierno gasta con honestidad y con eficiencia y cuando eso ocurra podríamos discutir la parte de impuestos, antes no”, dijo.

El aspirante a la presidencia de la República habló también, durante la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión organizada por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), en la Expo Santa Fe, sobre la posibilidad de erradicar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) hacia los mexicanos que ganen menos de 10,000 pesos y a la cual calificó como una buena propuesta que hay que contemplarse.

“Lo hemos discutido mucho particularmente con el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad) que tiene una iniciativa muy interesante que básicamente lo que está planteando es bajar el impuesto sobre la renta… me parece que es una muy buena propuesta por varias razones; la primera de las razones es porque fomenta la formalidad, es decir un incentivo para que las contrataciones se den de manera formal y segundo porque si le quita una carga tributaria a quienes tienen menores ingresos en el país.

“Y tercero me parece una respuesta razonable porque su costo fiscal, si bien no es cero no es algo con lo que no pudiera el gobierno mexicano”, dijo.