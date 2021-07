El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó elaborar un proyecto de decreto para potencialmente liberar a personas privadas de su libertad por delitos del fuero federal sin sentencia, torturada y adulta mayor en casos particulares.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación y exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, dijo que fue instruida por el mandatario para elaborar el decreto de liberación y prisión domiciliaria.

Indicó que actualmente hay 220,114 personas privadas de la libertad, de las cuales 94,574 (43%) no han sido sentenciadas; de ellas 12,358 personas están encarceladas por ilícitos del fuero federal.

“El decreto que nos está solicitando el señor presidente es que toda la población penitenciaria que tenga más de 75 años (pueda) solicitar a través de este decreto, como una política penitenciaria, al juez de ejecución, que les conceda la excarcelación y seguir, digamos, en su casa en prisión domiciliaria”, expuso.

Argumentó que, incluso, el Código Nacional de Procedimientos Penales permite que los mayores de 70 años pudieran obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.

“También nos ha instruido que los mayores de 65 años, también privados de su libertad, pudieran obtener este beneficio de la prisión domiciliaria si están en condiciones de vulnerabilidad por enfermedad, si tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa pudieran también solicitar y estar en el supuesto de seguir en su casa, en su domicilio, con la prisión domiciliaria y ser excarcelados”, añadió.

Sánchez Cordero dijo que el decreto que firmará el Presidente posiblemente la próxima semana, incluirá el beneficio para quienes hayan sido sometidos a la tortura.

“Quien alegue tortura y también se compruebe a través del Protocolo de Estambul, que es muy seguro cuando se le aplica el Protocolo de Estambul a alguna persona que alega tortura, son muy seguras las conclusiones que tiene este protocolo, son peritos muy expertos, también el señor presidente nos ha instruido de solicitar, por la causa de la tortura, la excarcelación de algunas personas privadas de su libertad”, mencionó.

Al respecto, el presidente López Obrador cuestionó: “la justicia, como lo establecen los ordenamientos legales, tiene que ser rápida, expedita. ¡Cómo va a estar una persona detenida por más de 10 años sin sentencia! Esto lo tiene que atender el Poder Judicial”.

Por ello dijo que el decreto que firmará beneficiará a “quienes no hayan sido sentenciados después de 10 años y no hayan cometido delitos graves o no estén acusados por delitos graves, delitos sobre todo que tengan que ver con sangre”.

Las liberaciones se realizarían antes del 15 de septiembre próximo.

