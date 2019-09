La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo por el que se solicitará a ocho secretarios de Estado que acudan al recinto legislativo de San Lázaro para dar conocer los avances en sus rubros ante el Pleno con motivo del primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la entrega del paquete económico para el siguiente año.

El presidente de la Junta, Mario Delgado indicó que el primer secretario que acudirá a comparecer con motivo de la glosa del primer informe de López Obrador y de la presentación del paquete económico para el 2020, será el secretario de Hacienda, Arturo Herrera que se prevé comparecerá ante el Pleno de la Cámara el próximo 19 de septiembre.

“También al Pleno vamos a invitar al secretario de Educación, Esteban Moctezuma; a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores; al secretario de Salud, Jorge Alcocer, al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo; a la secretaria de Energía, Rocío Nahle; a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos, al resto de los funcionarios los vamos a invitar a comisiones”, dijo Delgado.

El también coordinador de diputados de Morena, aseguró que se encuentran en pláticas con los secretarios de Estado para acordar fechas para su comparecencia ante los legisladores.

El acuerdo deberá ser aprobado por votación económica (mano alzada) en el Pleno de San Lázaro.

Leyes secundarias en educación

Pese a que el próximo jueves 12 de septiembre concluye el plazo para que los diputados aprueben las tres reformas secundarias en materia educativa, de acuerdo con los artículos transitorios de la reforma constitucional en la materia, Delgado anunció que serán dos semanas más al menos las necesarias para llegar a un acuerdo sobre las leyes.

“Desafortunadamente no hemos tenido los acuerdos finales para que puedan transitar y ser aprobadas (las leyes secundarias), les vamos avisar cuando estamos listos, por lo menos yo creo que tenemos otras dos semanas de trabajo para poder llegar ya a los acuerdos y podamos aprobar las leyes secundarias de la reforma educativa. No, no van a salir (este jueves)”, sostuvo.

El diputado de Morena mencionó que la dilación en la aprobación de las leyes se debe a que todavía se buscan acuerdos, no sólo entre los diferentes grupos parlamentarios, sino también con los maestros quienes, acotó, tendrán una reunión este jueves con el presidente López Obrador sobre el tema.

“Yo estimo que a finales de septiembre estaríamos con las leyes secundarias de reforma educativa”.

Las leyes que se tienen que aprobar son: la norma sobre carrera magisterial, la ley del sistema evaluación continua y la ley general de educación.

abr