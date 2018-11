Guadalajara, Jal. El gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, y el mandatario de Chihuahua, Javier Corral, dijeron que no se van a “cuadrar” ante el esquema de pacto federal que propone Andrés Manuel López Obrador.

Durante el Foro Federalista Prisciliano Sánchez, que se realizó en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL), el gobernador electo de Jalisco reiteró su postura de pedir al presidente electo de México “respeto a la soberanía del estado y no dejar fuera del presupuesto federal proyectos fundamentales para Jalisco como el abasto de agua para la zona metropolitana de Guadalajara”.

Ante la advertencia del senador Félix Salgado Macedonio, de desaparecer poderes en los estados que no “se cuadren” al proyecto del próximo presidente de México, Alfaro Ramírez afirmó que fuera de cualquier actitud de rebeldía o bravuconada, “en Jalisco eso no va a pasar, así de fácil”.

El gobernador electo también reiteró su rechazo a que con la nueva figura de “súper delegados” el Poder Ejecutivo en Jalisco sea considerado solamente un invitado en las mesas y acciones relacionadas con “el tema más sensible para los ciudadanos” que es la seguridad pública.

“Y por supuesto que entendemos lo que quieren hacer con la Mesa de Seguridad; todo esto se está planteando como una ruta para ir debilitando paulatinamente las facultades y atribuciones de los gobiernos locales. Lo digo de manera contundente, no es bravuconada, no es amague ni mucho menos, en Jalisco eso no va a pasar”, indicó Enrique Alfaro.

Durante el Foro Federalista participaron, además, el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, la senadora Beatriz Paredes y el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío.

Por su parte, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, sostuvo que tal vez sería una de sus últimas participaciones como mandatario estatal ya que podría ser removido del cargo como advirtió, dijo, Salgado Macedonio a quienes rechacen la intromisión del gobierno federal en los estados.

“Y como nosotros no tenemos ninguna intención de cuadrarnos, es muy probable que seamos los primeros en desaparecer”, indicó Javier Corral.