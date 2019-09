El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, llamó a la militancia tricolor y partidos de oposición a levantar la voz con firmeza ante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no da resultados.

“Nadie nos va a callar a los priistas. Vamos a levantar la voz, a ser un partido crítico y firme ante un gobierno que no le da resultados y no le cumple al pueblo de México (…) Hoy la oposición tiene que tener la claridad de que trabajando juntos, y en equipo, vamos a corregir el rumbo del país’’, aseguró.

Frente a locatarios de los 329 mercados de la Ciudad de México reunidos en la sede nacional priista, el campechano dijo: “Le decimos al gobierno que vamos a señalar y a criticar todos sus errores porque prometen mucho y no cumplen nada".

“Hoy, el 2019, tristemente está destinado para ser el año más violento de la historia del país. No hay crecimiento económico, no hay generación de empleos y quieren venir a engañarnos luego para decir que las cosas están bien. Las cosas no están bien’’.

A decir suyo, a las familias mexicanas les preocupa que no haya crecimiento, desarrollo, empleo, y que en todas las regiones del país brote la inseguridad como nunca.

“Vean lo que sucede. Asesinatos, crímenes, desabasto de medicamentos como nunca. Los niños se están muriendo porque no tienen medicamentos y esa es una responsabilidad del gobierno; atender y dar soluciones a los problemas del país’’.

Sin hacer referencia de manera clara a la investigación en su contra que realiza la Fiscalía General de la República por presunto enriquecimiento ilícito, a partir de una denuncia presentada por Ulises Ruiz, su correligionario, estableció:

“Seguiremos trabajando y no tengan duda: a quien pretenda dividir al PRI a base de calumnias, de difamaciones, desde adentro o desde afuera, le decimos que no se lo vamos a permitir y no lo van a lograr’’.

El PRI es un partido fuerte y unido, aseguró, que trabajará para construir más y mejores alternativas a favor del pueblo de México.

“México nos demanda. México necesita de la visión del PRI. Un partido sólido, fuerte, estructurado, con mujeres y hombres que han construido este país. Hoy nos tocó tener resultados adversos, pero tengan claro que el PRI sabe ganar y perder, pero lo que más sabe es levantarse, ponerse de pie y volver a ganar’’.

En entrevista posterior, Moreno Cárdenas desmintió haberse reunido con el expresidente Vicente Fox, quien el fin de semana convocó a enfrentar a la cuarta transformación que encabeza López Obrador.

“Nosotros siempre estaremos trabajando fuerte para construir una oposición fuerte, sólida, comprometida para impulsar las transformaciones y los cambios. No coincidimos con el proyecto de nación del gobierno, sin rumbo y sin destino’’.

Finalmente, anunció que el PRI se sumará al PAN para promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra las leyes secundarias en materia educativa que ya aprobó la Cámara de Diputados y toca turno a la Cámara de Senadores.

