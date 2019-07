Organizaciones sociales y como actores políticos han denunciando violaciones a los derechos humanos luego de que el Congreso de Tabasco aprobara las reformas al Código Penal Estatal para sancionar los bloqueos o manifestaciones que impidan la ejecución de obras públicas, por lo que adelantaron que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para promover una acción de inconstitucionalidad.

Este martes, el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab) adelantó que buscará el acercamiento con la Comisión Nacional y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tienen la facultad para presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Alto Tribunal , al igual que otras organizaciones defensoras.

En conferencia de prensa la directora del Comité Leonor Ramírez Bautista apuntó que con la reforma, las personas que se verán gravemente afectadas serán los campesinos quienes se oponen al funcionamiento de las grandes empresas que deterioran el medio ambiente, principalmente a las dedicadas a la actividad petrolera.

Por otra parte, el titular de la CNDH, Luis Raúl González, informó que ya se está estudiando la ley y de encontrar vicios de inconstitucionalidad se recurrirá a la Suprema Corte.

“Una ley que no esté acorde con los preceptos constitucionales al entrar en vigor puede afectar a diversas personas. Yo puedo dar mi opinión en el sentido de que mi instrucción deriva de que observo que puede haber algunos aspectos de inconstitucionalidad, pero lo importante será lo que determine el jurídico (...) ya que a partir de que se publica la ley tenemos 30 días para ese análisis”.

Mientras que el presidente del PAN, Marko Cortés, anunció que su partido, a través de su portal de Internet, amparos individuales y colectivos en favor de los tabasqueños que quieran defender sus garantías constitucionales.

AMLO defiende aprobación

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la ley garrote aprobada por el Congreso de Tabasco, al considerar que era una norma necesaria para poner orden.

En Palacio Nacional, el primer mandatario aseguró que la nueva ley no afectará el derecho a la manifestación ni a la libertad de los ciudadanos.

“Yo pienso que se estaba abusando, había extorsiones, corrupción y era necesario poner orden. Creo que ese fue el principal de esta nueva legislación”, expreso.

“Desde luego hay que proteger los derechos de los ciudadanos, no puede afectarse el derecho a disentir, el derecho a la manifestación, la libertad en general. Hay que ver eso, pero yo tengo el informe que no se afectan derechos humanos y no se limitan las libertades de los ciudadanos, este es el informe que tengo”, añadió.

Por otra parte, el gobierno de Tabasco dijo estar preparado jurídicamente para defender la llamada ley garrote, ante la posibilidad de que sea impugnada con alguna acción de inconstitucionalidad por parte de algún partido político u organismo de derechos humanos.

“Desde luego, como todo, es parte del proceso legislativo el que puedan interponer alguna acción o impugnar, nosotros estamos preparados para evidentemente defenderla”, apuntó el gobernador de esta entidad, Adán Augusto López Hernández.

Señaló que la reforma al Código Penal para elevar las penas hasta 20 años a quienes mediante bloqueos a instalaciones pretendan extorsionar a las empresas es contar con una herramienta para garantizar la seguridad en la inversión.

En entrevista, refirió que quienes señalan que la iniciativa fue para impedir atrasos por bloqueos en la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, ni siquiera han leído el contenido de lo aprobado por el Congreso durante la víspera. (Con información de Notimex)

Interponen denuncia contra diputado de BC

Integrantes de la agrupación Artículo 39 Pro BC denunciaron ante la procuraduría del estado al presidente del Congreso de Baja California, el priista Benjamín Gómez, por los presuntos sobornos que le ofrecieron para aprobar la ley Bonilla.

Miembros de dicha organización interpusieron la acción penal contra el legislador y quien resulte responsable por los posibles delitos de coalición de servidores públicos, cohecho y enriquecimiento ilícito. La acusación se debe a las declaraciones que realizó el diputado sobre supuestos sobornos para aprobar la reforma que permite ampliar de dos a cinco años la gubernatura del morenista Jaime Bonilla Valdez, por la que votó a favor.

Salinas dijo que la denuncia se centró en Benjamín Gómez, porque él dio a conocer ante medios de comunicación el presunto cohecho de hasta 1 millón de dólares que le ofrecieron para citar a sesión extraordinaria y aprobar la modificación constitucional, lo que finalmente ocurrió.

Consideró que existe un hecho delictuoso que el priista hizo público y después aprobó, por lo que le corresponde al Ministerio Público averiguar si otros diputados realizaron lo mismo. (Notimex)