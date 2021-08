La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que se garantizarán las condiciones para el retorno a las clases presenciales en la capital, al tiempo que refirió que las voces en contra de retorno a las aulas obedecen a fines políticos.

En su conferencia de prensa virtual, la mandataria local comentó que se debe preponderar el derecho a la educación y la salud de los niños y niñas capitalinos en el regreso a los salones.

“Esperemos que sea el 100% (de los alumnos que regresen), ese es nuestro deseo (...) creemos que es muy importante ya el regreso a clases presenciales; pero, por supuesto como lo dijo el presidente, pues es un asunto también voluntario”, dijo.

No obstante, Sheinbaum criticó las voces que se oponen al retorno a las aulas.

“Si se hubiera dicho que no se regresa a clases, pues ahí los adversarios hubieran dicho ‘¿por qué no se regresa a clases?’, porque así pasó; si ustedes recuerdan, una asociación de padres de familia con cierta, digamos, orientación política, cuando se dijo que todavía no se abrían las escuelas, pues se manifestaron por que se abrieran”, dijo.

El lunes pasado, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que los más de 500,000 profesores que la integran no regresarán a las aulas debido a que consideran que no hay las condiciones óptimas para ello, debido al aumento de contagios y que no se ha iniciado la inoculación de menores de edad.

“Parece más un tema político que otra cosa, desde mi punto de vista. Y, nosotros vamos a dar todas las condiciones para el regreso a clases.

“Creemos que es muy importante para los niños, las niñas, los adolescentes; muchos jóvenes, o adolescentes de secundaria que han desertado de la escuela, o que es muy difícil seguir llevando las clases a distancia, pues es muy importante, ya, también el regreso a clases presenciales; recuerden que ya todos los docentes están vacunados y también que el avance en el Programa de Vacunación, pues va muy, muy adelantado”, dijo.