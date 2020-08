Ante la posibilidad de que no se vendan todos los boletos de la rifa del avión presidencial, los cachitos que falten pasarían al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y en general al sector Salud, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se está pensando que sea el INSABI, o sea Salud, que se quede con los boletos que no se vendan para que tenga la posibilidad de que si salen premiados pues ellos mismos obtengan los beneficios”, mencionó el mandatario en su conferencia matutina de este miércoles.

Ernesto Prieto Ortega, director general de Lotería Nacional detalló en la conferencia que quienes salgan premiados tendrán hasta un año para reclamar el premio al tiempo que informó que al 11 de agosto se han vendido 2 millones 24,000 boletos de Lotería que equivale a 33.7% del total disponible para la rifa del avión presidencial.

Caso de Emilio Lozoya

Ante el anuncio dado por Fiscalía General de la República sobre las acusaciones de Emilio Lozoya hacia el exsecretario Luis Videgaray, hoy profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, y el exmandatario Enrique Peña Nieto, a quienes señaló como parte de la red de corrupción con la que se financió la campaña de Peña Nieto en el 2012 y se aprobaron reformas estructurales un par de años después, López Obrador dijo que el saqueo no fue sólo en un sexenio.

AMLO añadió que con la información dada a conocer por el fiscal general Alejandro Gertz Manero se involucra a expresidentes, a dos expresidentes, en posibles actos de corrupción, también a servidores públicos, a legisladores, un diputado, cinco o seis senadores.

“Entonces qué sigue, pues que sean citados a declarar y que el señor Lozoya presente las pruebas porque presentó una denuncia, está obligado a probar si fue sólo un dicho sin pruebas pues no tiene ningún valor legal y yo diría social, moral, tiene que haber un sustento, tiene que haber las pruebas, tiene que haber testigos, se habla de un video yo quisiera verlo como todos los mexicanos, ojalá y se pueda que se dé a conocer el video, toda la información”, dijo López Obrador al tiempo que precisó que los dos expresidentes son Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Glifosato se dejará de usar

Ante la polémica surgida por la utilización de glifosato en la agricultura del país, agroquímico señalado como cancerígeno, López Obrador anunció que se llegó a un acuerdo para que las dependencias federales no lo utilicen.

Aunado a ello, indicó que año con año se disminuirá la importación del agroquímico ya que no se puede hacer en un solo acto debido a que es utilizado extensamente en los cultivos del país.

“Lo que se decidió es el gobierno no lo usa, en ninguna dependencia federal, se va a ir reduciendo año con año, en cuatro años se va a eliminar, va a ser gradual y al mismo tiempo Conacyt abre una investigación para buscar opciones alternativas, esto no es sencillo, hay países que ya han intentado tomar opciones y no han podido”, dijo.