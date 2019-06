Al cumplirse hoy 10 años de la tragedia en la Guardería ABC, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó a los pequeños fallecidos.

“Es un día de luto porque se recuerda la pérdida de 49 bebés de la Guardería ABC”, expresó el Mandatario federal al iniciar la conferencia de prensa matutina.

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), anunció que a las 10:00 horas de hoy, se realizará un simulacro en todas las guarderías del país. Acerca de la denuncia se presentó el 22 de mayo ante la Fiscalía General de la República en contra de Eduardo Bourns, ex gobernador de Sonora, Zoé Robledo dijo que se fortalecerá dicha denuncia para que se tenga justicia en el caso.

Por su parte, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), dijo que se trabaja para atender a los familiares de las víctimas, emitir una disculpa pública a nombre del Estado mexicano, y construir un memorial.

El Presidente López Obrador mencionó que no ha recibido a los padres de la Guardería ABC porque son varios grupos y no quiere ser factor de división entre ellos, aunque dijo que hoy mismo podría recibirlos si se ponen de acuerdo. López Obrador destacó que en este caso, su gobierno no hará anuncios solo para conmemorar el aniversario del incendio en la Guardería.

Presos políticos

Por su parte, también durante la conferencia de prensa, Alejandro Encinas presentó a seis personas que fueron liberadas por su condición de presos políticos. Estas personas estaban en prisión debido a su activismo político en temas ambientales.

El subsecretario Encinas indicó que 31 presos políticos han sido liberados hasta ahora, de un total de 538 casos que se revisan. López Obrador dijo que la Secretaria de Gobernación ya tiene la instrucción de agilizar los trámites para la búsqueda de la libertad de personas encarceladas injustamente.

En otro tema, Encinas dijo que se firmó un acuerdo de no agresión entre municipios de Aldana y Chenalhó, Chiapas, una región donde históricamente había enfrentamientos por el territorio.