Monterrey, NL. Durante la 11ª. Reunión Interestatal realizada en Colima, en la que participaron los gobernadores de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Jalisco y Colima, le aclararon al presidente de la República, que el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), no es un recurso adicional sino que fue creado para que cuando caigan las recaudaciones se pueda compensar a los estados.

“Hace un par de días se dio a conocer por parte del presidente que giró instrucciones para que de los recursos del Fondo de Estabilización nos dieran recursos adicionales, es una precisión muy respetuosa a los colaboradores (del mandatario federal), que no lo malinformen, este fondo es de los estados.

No es que estén mandando recursos extraordinarios, es un fondo que se creó con la finalidad de que cuando cayeran las recaudaciones, o bajara el precio del petróleo entrara para compensar a los estados, no es ningún recurso extraordinario, no nos están haciendo ningún favor”, recalcó el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Dicho fondo es un instrumento de previsión y estabilización fiscal del estado mexicano que opera como un mecanismo contracíclico que permite compensar las posibles disminuciones en la captación de ingresos respecto de la meta establecida en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF).

En contexto, el pasado 27 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo durante su conferencia matutina: “Voy a informar también, porque esto a lo mejor no lo sabe la gente, pero hay un fondo de contingencia de alrededor de 60,000 millones de pesos”.

“Así como existe un fondo para estabilizar presupuestalmente al gobierno federal en caso de una crisis, es un fondo de 150,000 millones, así existe un fondo de 60,000 millones para estabilizar presupuestos de gobiernos estatales y ya (la Secretaría de) Hacienda les va a entregar, de acuerdo a las fórmulas, ese fondo, es un extra a lo presupuestado”, dijo el mandatario federal.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón se quejó de que desde el pasado mes de diciembre el presidente no los convoca, pero sí está “preocupado por empezar el trenecito (Tren Maya), ojalá (que en la gira) los gobernadores le digan los problemas que tienen, tenemos este desmadre, cuando venga tenemos que decírselo, nosotros nos la pasamos platicando con alcaldes, tienen verdadero problema, todos los días nos llaman en base a eso una estrategia”.

Dijo que por ejemplo, en el caso de la estrategia del sistema educativo, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma ha escuchado a los gobernadores, pero hay otros miembros del gabinete que no escuchan a los mandatarios estatales.