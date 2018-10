A más de media hora de iniciada la consulta pública relacionada con la construcción del nuevo aeropuerto, la afluencia de votantes es escasa en algunas casillas ubicadas en el oriente de la Ciudad de México.

En la casilla ubicada en el cruce de Avenida 510 y 506, a un costado del deportivo Francisco Zarco en la colonia San Juan de Aragón en la alcaldía de Gustavo A. Madero, hasta las 8:30 horas sólo habían acudido tres personas.

Los tres jóvenes que atienden a los votantes tuvieron que reubicarse porque en un inicio sus coordinadores les indicaron que debían colocarse a las afueras de la entrada principal del deportivo Francisco Zarco, pero la ubicación que marca el directorio de casillas refiere el cruce de las avenidas mencionadas.

El segundo y tercer votante de esta casilla, dos hombres de más de 60 años de edad, expresaron que acudieron a votar “para apoyar en todo a López Obrador y él no quiere el aeropuerto aquí cerquita”.

Participan ciudadanos

Desde las 8:00 horas inició la instalación de casillas para la Consulta Nacional Nuevo Aeropuerto, donde algunos ciudadanos se acercaron desde temprano para emitir su opinión.

En el kiosco Plaza de la Aviación, ubicado en la calle Emilio Carranza, en la colonia Moctezuma Primera Sección, se colocó una mesa receptora, donde usaron como mantel una lona con la leyenda “Consulta Nacional Nuevo Aeropuerto”, “México Decide”.

Desde las 8:00 horas, tres encargados de la casilla identificados con gafete, playeras y gorras con la leyenda "Consulta Nacional" instalaron una mesa y colocaron la urna.

Muy temprano llegaron algunos vecinos de la zona a formarse para ser de los primeros en emitir su opinión en este ejercicio democrático, antes de ir a trabajar y otros procedentes de otras alcaldías también llegaron para hacerlo antes de ingresar a sus centros de trabajo.

Roberto, vive en Tlalpan pero trabaja en el mercado “Luis Preciado de la Torre” frente al kiosco y se acercó a votar antes de entrar a laborar. Preocupado, preguntó primero si podía emitir su opinión porque no era de esa alcaldía, y ante la respuesta afirmativa recibió su papeleta para participar en la consulta.

Antes que él, algunos vecinos que esperaban sentados para poder opinar, listos con credencial de elector en mano, apresuraron el paso en cuanto se instaló la casilla.

En la consulta se eligen dos opciones como alternativa para la construcción del nuevo aeropuerto: seguir la construcción en Texcoco o en la Base Militar de Santa Lucía que funcionaría junto con el actual Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" de la Ciudad de México.

Zona sur de la CDMX

En el sur de la Ciudad de México, en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, inició sin contratiempos la consulta ciudadana para decidir la sede del nuevo aeropuerto de la capital.

Varios ciudadanos se reunieron esta mañana en Tlalpan para participar en la #ConsultaNAIM pic.twitter.com/6CAiQHL5Ym — El Economista (@eleconomista) 25 de octubre de 2018

La casilla ubicada en la Alameda del Sur, sobre la avenida Canal de Miramonttes registraba hasta las 09:30 horas, poca afluencia de votantes y se espera que en el transcurso del día acudan más ciudadanos a votar.

Diego Ortiz, estudiante de la UAM Xochimilco, quien fue uno de los primeros en sufragar en esa casilla, destacó la importancia de participar en el ejercicio democrático.

“Es algo inédito en el país que te pregunten si quieres o no una obra importante. Es necesario conocer todas las implicaciones que tendrá para la ciudad consturir un aeropuerto en Texcoco o llevarlo a Santa Lucía”, dijo el estudiante de la carrera de Biología.

En el mercado de comidas de Huipulco, la afluencia también era menor ya que las tiendas comerciales en ese sitio, se incrementa hacia al mediodía.

En la casilla instalada en el lugar, Doña Elvira Hernández, se acercó a votar pero desconocía cuál era el motivo de la consulta “pensé que era para afiliarme a la tarjeta de adultos mayores. pero la señorita ya me explicó que es para lo del aeropuerto y aproveché para votar”.

Las casiillas cuentan con una lona, una urna transparente y una manta donde se invita a participar en esta consulta para la construcción del nuevo aeropuerto.

En ambas casillas las filas de votantes eran entre cinco y ocho personas.

Zona centro de la Ciudad

Alrededor de las 08:10 de la mañana comenzó la votación sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en la casilla ubicada en el Zócalo de la Ciudad de México.

Con 2,400 boletas, esta mesa de votación inicio el ejercicio y estará abierta hasta que se entregue la última papeleta, aunque podrían solicitar más hojas en el transcurso del día o a partir de mañana viernes.

Pese a que la apertura fue poco después de la hora señalada, la mesa de votación aún registra poca afluencia de personas, que en su mayoría labora en esta zona.

El notario público, Alfonso Zerdeño, dijo que conoce los datos para emitir su voto a favor o en contra de alguno de los proyectos, ya sea Santa Lucía o Texcoco, y consideró este ejercicio como ilegal, pero es necesario realizarlo de lo contrario sólo una persona decidirá sobre la obra.

“Vengo a votar porque me interesa mucho México y que no sólo una persona decida el futuro de lo que puede ser algo tan importante como lo es un aeropuerto que beneficia no solo al turismo sino a todos los mexicanos”, indicó.

Sin confirmar su voto, comentó que un proyecto fue estudiado por expertos; mientras que uno de ellos no cuenta con estudios.

El ciudadano Raúl Mariano de 30 años, dijo que está en contra del NAIM, debido a los impactos ambientales que traerá dicha obra.

Por otra parte, frente al ex templo de Corpus Christi sobre avenida Juárez en el centro de la Ciudad de México se ubica otra casilla de votación con igual número de boletas, las cuales según los voluntarios encargados de ésta, será para los cuatro días que durará la consulta ciudadana.

María Gómez, una ama de casa, calificó como positivo este ejercicio, pues -expuso- tomarán en cuenta a lo ciudadanos, aunque al final la decisión será del gobierno.

“Estoy interesada en todo lo que concierne al país. Soy de México. Vi los pros y contras de ambos proyectos en las noticias y aquí. Yo creo que es más conveniente el Nuevo Aeropuerto en Texcoco, porque vamos a tener más trabajo y va a tener credibilidad internacional”, afirmó.

Mientras que para Vianca Mendoza de 23 años, dijo que acudir a votar es una responsabilidad social, aunque no es la solución ideal para decidir sobre este tipo de asuntos.

Hasta ahora en esta casilla hay varios votantes, aunque la mayor parte del tiempo registra poca afluencia de ciudadano, quienes se forman para votar.

Cabe destacar que en el Hemiciclo a Juárez hay cerca de 70 personas, quienes desplegaron una manta con la leyenda CCAT-UCAI Alternativas Urbanas presente.