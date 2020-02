En Morena, las puertas están abiertas para quien quiera contender, bajo sus siglas, por cargos de elección popular, incluidos expriistas.

Yeidckol Polevnsky, secretaria general en funciones de presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de esa fuerza política, quien sigue en el cargo a pesar de que ya fue destituida y sustituida por Alfonso Ramírez Cuéllar, electo presidente nacional provisional del partido, sostuvo que así lo estipulan los estatutos internos.

Por lo pronto hay tres expriistas que buscan ser candidatos de Morena a la gubernatura de Nuevo León y a las alcaldías de Pachuca y Mineral de la Reforma, en Hidalgo, Clara Luz Flores, Canek Vázquez e Israel Félix Soto, respectivamente.

Polevnsky admitió que ha tenido reuniones, de cara a la definición de la candidatura de Morena a la gubernatura nuevoleonesa, con Clara Luz Flores, alcaldesa de Escobedo, Nuevo León, quien renunció el pasado lunes a su militancia priista.

“En Nuevo León, igual que en el resto de los estados, hay mucha gente que está volteando a ver a Morena, y como ya lo hemos dicho: adelante. Clara es un caso; es alguien que ha volteado a ver a Morena. Ya habíamos platicado, no hemos formalizado nada, hasta este momento”.

Se trata, consideró, de “un perfil muy interesante”, a quien conoce. “¿Hemos formalizado algo? No. Por supuesto que sería bienvenida, pero no hemos llegado a eso”.

Todos los que quieran acercarse a Morena, califiquen, tengan un buen perfil, participen en la encuesta correspondiente y aprueben, podrán ser candidatos morenistas, declaró Polevnsky.

El estatuto de su partido no sólo no prohíbe el ingreso de ninguna persona por su militancia anterior, insistió, sino que incluso prevé una cuota de candidaturas para contendientes externos.

“Éste es un partido, no el club de Yeidckol. Entonces, aquí se hace lo que los estatutos dicen, no lo que a mí se me ocurra”.

Finalmente, comentó, sin dar nombres: “Nosotros tenemos mucha gente que ha venido de otros partidos y que ha abrazado la 4T con mucho mayor compromiso y entrega que muchos que se supone venían de acá”.

