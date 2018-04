Ixtapaluca, Estado de México.- El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador criticó las encuestas que dieron ganador del debate al candidato Ricardo Anaya. Dijo que pese a recibir calumnias y mentiras, no se enganchó y salió airoso. Afirmó que si se contuvo durante el debate, “en todo”.

En un mitin en esta localidad, López Obrador dijo saber que la “mafia del poder” prepara una declinación o una alianza de facto entre el PRI y el PAN.

“Andan los de la mafia apuradísimos, se están aplicando a fondo porque quieren buscar la unidad de todos en contra de nosotros. ¿Que les digo a los de la mafia del poder desde Ixtapaluca? Que aunque se junten todos, aunque declinen y quede un solo candidato de ellos, les vamos a ganar la Presidencia de la República”, sentenció.

En su discurso, López Obrador afirmó que luego del debate ya rebasó los 50 puntos de preferencias electorales, y dijo que está comprobado que su proyecto no tiene un techo, por lo que aún puede crecer -avizoró- a los 70 puntos.

Luego, en entrevista, López Obrador dijo que a pesar de que sus adversarios Ricardo Anaya y José Antonio Meade trataron de engancharlo con mentiras sobre su gestión en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, salió airoso.

“Son muy mentirosos, entonces estuve, en mi tiempo, contestando infundios, se me fue el tiempo en eso y me quedaron cosas porque Anaya se dedicó a decir mentiras, por ejemplo el aumento en los delitos de secuestro cuando fui jefe de gobierno, ahí están los datos y le dije ayer que a las pruebas me remito.

“Y luego decir que cayó la inversión, son muchas mentiras, es una gente sin escrúpulos morales y por eso puse en mi Facebook este asunto”.

Luego fue cuestionado sobre cómo sintió en el debate: “Muy bien, no caí en en ninguna provocación, no dije como no acostumbro a hacerlo, mentiras. Salimos muy bien, ganamos el debate y aumentamos unos puntos en intención del voto. Ya estamos arriba del 50 por ciento”, aseveró.

¿Se contuvo para contestarles? —se le preguntó.

“Sí. En todo para no engancharme, no caer en ninguna provocación, no enojarme. Cuando acabó el debate salí de la calumnia ileso y la libramos”, respondió.

jmonroy@eleconomista.com.mx