Andrés Manuel López Obrador acusó de simulaciones a expertos e integrantes de la sociedad civil que se han manifestado en contra de la creación de la Guardia Nacional.

En Palacio Nacional, López Obrador criticó severamente a quienes han participado y se han pronunciado en contra de la implementación de ese cuerpo durante los foros de discusión con expertos que se llevan a cabo en el Senado y la Cámara de Diputados.

“Los expertos y las organizaciones de la sociedad civil… No sé qué estén pensando, porque ya basta también de la simulación, de estar nada más haciendo análisis de la realidad sin transformarla. Puro experto, puro diagnóstico, estudios, contratación de asesores, pero no se hace nada por cambiar las cosas. Lo de la Guardia Nacional es urgente, es una preocupación”, sentenció.

El presidente defendió así su iniciativa de Guardia Nacional, en discusión actualmente en el Congreso, pues insistió en que la Policía Federal no dio resultados en los últimos años.

“Entonces, vamos a seguir impulsando la Guardia Nacional, apoyándonos en lo que tenemos. Hay 230,000 elementos del Ejército, que de acuerdo a la Constitución no pueden hacer labores de seguridad pública, nada más pueden ocuparse de la defensa de la soberanía. 40,000 marinos que tampoco, de acuerdo a la Constitución, pueden ocuparse de la seguridad pública. Y lo único que hay para la seguridad pública: 20,000 policías federales. Tiene más policías el gobierno de la Ciudad de México, 80,000 que los 20,0000 que se tienen para la seguridad pública en todo el país”, sostuvo.

Argumentó que lo que más le preocupa a los mexicanos es el tema de la inseguridad, por lo que se requiere —dijo— utilizar a una institución (la Sedena) que cuenta experiencia, disciplina e infraestructura.

López Obrador hizo un llamado a los legisladores a tomar en cuenta estos argumentos:

“Ojalá y los legisladores le hagan caso a la gente, al final de cuentas son representantes del pueblo, porque siempre son los expertos los que deciden o los integrantes de la llamada sociedad civil y el pueblo raso no es tomado en cuenta, como si no existiera o como si no supieran. Y el pueblo es sabio, el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto; que ya se acabe el elitismo, ya nada más los expertos, o sea, unos cuantos opinando por todos”, destacó.

