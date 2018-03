El excandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sigue sumando operadores políticos. La semana pasada renunció a su militancia al Partido de la Revolución Democrática (PRD) el senador por Chiapas, Zoé Robledo y anunció su afiliación al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Se suma a los senadores Rabindranath­ Salazar, por Morelos y Mario Delgado por la Ciudad de México, quienes antes también habían abandonado las filas perredistas para sumarse al partido encabezado por AMLO. El primero renunció el 28 de octubre del 2014 y el segundo el 7 de enero del 2015.

El 22 de enero del 2015 abandonó también al PRD el senador Alejandro Encinas; sin embargo, no se afilió a ningún partido.

Tanto Encinas como Salazar, Delgado y Robledo formalmente se mantienen en la fracción del PRD en el Senado.

El 24 de enero pasado, el presidente ejecutivo de Fundación Azteca­, Esteban Moctezuma, confirmó que se sumaría al equipo de López Obrador como asesor.

El entonces secretario de Gobernación durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo aclaró que no abandonará sus labores en la fundación que atiende a aproximadamente 20,000 niños y apoya orquestas sinfónicas infantiles en diferentes estados del país.

El senador chiapaneco, Zoé Robledo, afirmó que en términos políticos en México hay sólo dos proyectos políticos: el que representa el PRI y Morena.

Al primero se refirió como un movimiento encabezado por los guardianes de las cosas como están , que buscan que todo se mantengan las inercias actuales. El segundo es el que busca el cambio de régimen para darle viabilidad a México.

El legislador solicitó su afiliación a Morena en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, donde vive desde hace más de ocho años.

Añadió que estos no son tiempos de elecciones, ni de hablar de candidaturas . Aseguró que su acercamiento al partido encabezado por López Obrador no se debe a que busque ser candidato al gobierno de esa entidad.

Incluso, citó a López Obrador, quien ha insistido en que la lucha no es por los cargos, ni es por el dinero.

Aseguró que se suma a las filas de Morena sin acuerdos ocultos sino que se suma a una causa y a un liderazgo. Me sumo a la tropa, a un trabajo que no debe ser alterado ni vulnerado , dijo.

Aclaró que quienes ven en su llegada a las filas de Morena una amenaza a sus aspiraciones políticas yo les digo, no es así. Yo estaré en el lugar que me corresponda y en el lugar que se me asigne en un momento donde la unidad y la disciplina debe ponerse por delante de cualquier tipo de aspiración .

Luego afirmó que no se va del PRD porque no le hayan dado una candidatura, ni se suma a Morena porque la esté buscando.

Advirtió que se mantendrá como senador y mencionó que seguirá buscando la unidad de las izquierdas. A aquellos en el PRD con quienes me une la amistad y coincidencias políticas les digo que ésta no se cancela .

Tanto Rabindranath, como Zoé y Mario Delgado, quienes son presidentes de comisiones en el Senado, se mantienen en las bancadas del PRD. Delgado expuso que priistas, panistas e incluso algunos perredistas alcahuetes ya se están preparando para hacer un frente contra López Obrador porque ven en él un peligro para sus intereses y para hacer negocios a través de la política Dijo que Morena trabaja en la formación de los comités de base en todo el país para estar preparados para el 2018.

La semana pasada López Obrador arrancó una gira más por el país donde anunció el Acuerdo de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México que busca invitar a los mexicanos, a las personas que quieran cambiar el país sin importar su filiación político-partidista.

