El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este jueves se reunirá con el director general de la Organización Mundial de Comercio, Roberto Azevedo, con quien dijo intercambiará puntos de vista sobre el libre comercio.

Así mismo descartó en conferencia de prensa desde Palacio Nacional que en el encuentro se toque el tema de la agenda comercial que México tiene con Estados Unidos.

“Me voy a reunir con la máxima autoridad de la Organización Mundial del Comercio pero no está en la agenda lo del comercio con Estados Unidos, es una visita, vamos a decir de cortesía para intercambiar puntos de vista sobre el libre comercio”, dijo.

Nosotros, subrayó, estamos a favor del libre comercio, no vamos a participar en ninguna guerra comercial, no nos interesa, no nos incumbe, no nos importa meternos en esos asuntos.

López Obrador aseguró que aunque se respetará el mercado interno, su administración será respetuosa de los acuerdos y tratados comerciales firmados con otras naciones.

“Sí vamos a cuidar nuestro mercado interno, pero respetando acuerdos, tratados comerciales que tiene suscrito el país con otros países además respetando esta instancia que se encarga de regular la libertad del comercio en el mundo”, refirió.