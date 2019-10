El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el líder petrolero Carlos Romero Deschamps tiene abiertas dos denuncias en la Fiscalía General de la República por presunto enriquecimiento ilícito y operaciones inusuales. Sin embargo, el mandatario indicó que por ahora, las autoridades no han congelado las cuentas bancarias del secretario general del sindicato de Pemex.

“Hay dos denuncias, dos informes que se enviaron a la Fiscalía General de la República. No es como lo sostiene un periódico, que no lo voy a mencionar, que se congelaron cuentas, eso no; pero sí se enviaron las denuncias y los informes a la Fiscalía General en este caso, que es la que tiene la investigación sobre este asunto”, mencionó.

—¿Por qué delitos, Presidente?— se le preguntó.

“Pues yo creo que relacionados con ingresos, con obtención de recursos básicamente, ingresos obtenidos de investigaciones o avisos de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, esto es básicamente”, respondió.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador indicó que nunca se ha reunido con el también exsenador y exdiputado federal, quien dijo que nunca le ha pedido una audiencia.

“Es que por lo general no me reúno con dirigentes, en general, o sea, trato de ser cuidadoso. No tengo ningún problema con nadie, pero me gusta más reunirme con la gente, tengo esa deformación de estar saludando a la gente del pueblo. Me siento feliz con eso, tener esa comunicación, eso me mantiene.

“Y también, por mi trabajo, tengo que reunirme con dirigentes y con empresarios, y con personalidades de la cultura, del arte, pues con todos; pero no se dio la oportunidad de que yo me reuniera con el señor Deschamps”, refirió.

Se ha mencionado la posibilidad de que el sindicato general de Pemex sesione este miércoles donde Carlos Romero Deschamps podría pensar su renuncia como secretario general.

[email protected]