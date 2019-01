El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que existe una lista de personas bajo investigación por su posible consentimiento en el robo de combustible desde Petróleos Mexicanos. Aseveró que uno de los involucrados es el General brigadier del Estado Mayor, Eduardo León Trauwitz, quien fungía como Subdirector de Salvaguardia Estratégica (SSE) de Pemex.

En marzo del 2014, el General era gerente de Servicios de Seguridad Física, y fue nombrado titular de la nueva de Subdirección de Salvaguardia Estratégica. Es egresado del Colegio Militar en 1986, obtuvo la licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra en 1994 y la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en 2009.

La Subdirección de Salvaguardia Estratégica cuenta con tres gerencias: la de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo, la de Seguridad Física y la de Vinculación Interinstitucional de Salvaguardia y Logística.

En conferencia de prensa matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el Presidente de la República dijo que, como parte de su plan de combate al robo de hidrocarburos, se investiga todo el esquema complicidades al interior de Pemex, aunque evitó mencionar más nombres de ex funcionarios.

“Sí existe el General pero no se sabía nada, ahora se sabe porque se le menciona en asuntos que tienen que ver la seguridad de Pemex. Él estaba a cargo de la seguridad de Pemex, y lo que se está haciendo ahora —es un programa integral— es una investigación a fondo, conjunta, de todas las dependencias.

“El General está en una lista de personas que se investigan sin que haya todavía nada definitivo. Se están investigando a todos los que tienen que ver, o tuvieron que ver con estas actividades. En todos los casos se está trabajando con lo que tiene que ver con la investigación”, dijo el Presidente de la República.

En tanto, Andrés Manuel López Obrador pidió a los ciudadanos que se dedicaban al robo de combustible, o huachicol, a que se informen, porque que ya es un delito grave sin derecho a fianza esa actividad.

“El robo se convierte en delito grave, la corrupción y el fraude electoral. Son temas en donde no vamos a dejar de insistir hasta que se castigue a todos los responsables y vamos a estar siempre también llamando a los ciudadanos. Sobre todo me preocupa mucho el que sean detenida gente humilde, pobres, que no sepan que ahora ya el robo de combustible es un delito grave sin derecho a fianza”, mencionó.

