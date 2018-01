El primer domingo del 2018, Veracruz fue escenario para los tres precandidatos punteros a la Presidencia de la República, quienes visitaron la entidad. José Antonio Meade Kuribreña estuvo en Boca del Río; Ricardo Anaya Cortés, en Xalapa; y Andrés Manuel López Obrador, en Acultzingo, Mariano Escobedo y Río Blanco.

El precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, de Morena-PES-PT, repartió críticas para sus adversarios, mientras que los abanderados de las alianzas PRI-PVEM-Panal y Por México al Frente, del PAN-PRD-MC defendieron la presencia del PRI y del PAN en la entidad.

José Antonio Meade manifestó que la “traición” de Javier Duarte, señalado como uno de los gobernantes más corruptos de los últimos años, “es dolorosa pero no define a los priistas”.

Por su parte, el abanderado del PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, también criticó a Javier Duarte, pero defendió la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del actual gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, y negó que el PAN quiera “imponer una monarquía”, en el estado de Veracruz.



Meade y Anaya son fresas y ñoños: AMLO

En Río Blanco, el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador declaró que “Meade y Anaya son lo mismo son: fresas, ñoños y no están acostumbrados a visitar los pueblos. Yo conozco los 212 municipios de Veracruz y los he visitado más de una vez y ellos no deben conocer ni 40”.

El tabasqueño también criticó que los gobiernos del “PRIAN”, que no han sabido enfrentar el problema de la violencia. Luego de que Ricardo Anaya, declarara este domingo que su gira en Veracruz la realiza sin escoltas, Obrador opinó: “son los veracruzanos los que deben de manifestarse, yo creo que hay mucha violencia en Veracruz y que se ha agravado”.

Apenas el 6 de enero, también en Veracruz, López Obrador había dicho de Meade, que lo quieren introducir “como se introduce un producto chatarra en el mercado”, con mucha publicidad, porque “no levanta” en las encuestas.



AMLO representa la corrupción en México: Meade

El precandidato José Antonio Meade aseguró que el exgobernador veracruzano Javier Duarte traicionó al PRI y al país con sus actos de corrupción, al tiempo que se lanzó contra Andrés Manuel López obrador, al afirmar que él representa a la corrupción en México.

Durante una gira por el estado de Veracruz, Meade Kuribreña declaró que la “traición” de Duarte de Ochoa duele “profundamente”, pero sus actos no definen al resto de los priistas.

Ante militantes del partido, el precandidato aseguró que su campaña se llevará a cabo “sin un peso al margen de la ley” para reivindicar al priismo.

Además, aseguró que López Obrador es sinónimo de corrupción pues defiende a narcotraficantes y a sus colaboradores.

“Corrupción es el que nos miente en su declaración patrimonial, el que nos esconde sus bienes en su declaración. Corrupción es quien es grabado recibiendo dinero y pretende regresar a la Cámara de Diputados”, declaró



Anaya: no a la monarquía

Por su parte, Ricardo Anaya, precandidato de la coalición PAN-PRD-MC negó que el Partido Acción Nacional quiera imponer una monarquía en Veracruz al impulsar la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares.

Anaya defendió las aspiraciones del candidato Yunes y declaró que las aspiraciones del hijo del actual gobernador obedecen a su "extraordinaria gestión" de quien ha ocupado en dos ocasiones la alcaldía de Boca del Río.

"Cuando una persona ha sido presidente municipal dos veces de un municipio y después de su extraordinaria gestión su partido saca más del 70 por ciento de los votos, y su municipio ocupa los primeros lugares en todos los indicadores, esa persona sabe gobernar", señaló Anaya.

Por ello, minimizó las críticas de quienes han señalado la intención de establecer una "monarquía" en el estado encabezada por la familia Yunes, actualmente en el poder.