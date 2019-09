El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si las empresas farmacéuticas en nuestro país no bajan sus precios, el gobierno que encabeza seguirá importando del extranjero los suministros que se necesiten.

Al visitar este domingo el Hospital Rural en Mamantel, Campeche, López Obrador destacó que su gobierno adquirió en Francia el medicamento contra el cáncer conocido como Metotrexato, del cual se reporta desabasto en los hospitales públicos, sobre todo infantiles. El mandatario aseguró que a partir de este lunes se surtirá el medicamento.

“Ahora quisieron boicotear, no vendiendo la medicina que se necesita para los niños con cáncer, di la orden de que se comprara la medicina en el extranjero, y ya ayer llegó la medicina para los niños de cáncer, se compró en Francia, y todo lo que se necesite, si no se consigue aquí lo conseguimos en cualquier país de mundo, porque la salud es primero y no vamos a permitir ningún chantaje, ni se va a dar, de ninguna manera, marcha atrás en el combate a la corrupción. Yo no soy tapadera de nadie, no soy alcahuete ni cómplice”, dijo el Presidente.

El sábado pasado, el gobierno federal dio a conocer que adquirió en Francia, al laboratorio Mylan, el medicamento Metotrexato requerido para combatir el cáncer. Indicó que el sábado arribó al país el cargamento de ese medicamento, en una operación de compra hecha por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Salud y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Se compró un total de 38,200 unidades (29,230 de 50 miligramos y 8,970 de 500 miligramos), lo cual representa la cobertura de los requerimientos de todo el sector para el resto del presente año. El precio al que se adquirió fue de 3.8 euros para la presentación de 50 miligramos y 11.8 euros para la de 500 miligramos por unidad.

“Esto equivale a 81.70 y 253.70 pesos respectivamente, considerando un tipo de cambio de 21.50 pesos por euro. Es importante señalar que estos precios, en comparación con los que compró la administración pasada al único laboratorio que los producía, eran de 82 y 254.7 pesos. Esto refleja, que la compra del gobierno de México fue levemente inferior. Además, el precio que nos ofreció el laboratorio Mylan incluye el traslado Francia-México”, aseguró el gobierno.

Indicó que la Secretaría de Marina se encargó de internar el medicamento con su agente aduanal y será distribuido entre las instituciones del sector salud de acuerdo con sus necesidades, a fin de que las unidades médicas empiecen a tener el medicamento a partir del lunes en la Ciudad de México y martes a nivel nacional.

