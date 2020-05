El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la mañana de este miércoles que planea reiniciar sus giras por todo el país la próxima semana tras posponerlas por la contingencia del coronavirus, empezando en el sureste para dar el banderazo a las obras del Tren Maya.

"Es muy probable que salga a partir del inicio de la nueva etapa de la contingencia, tengo que estar aquí hasta el domingo, cumplir a que se termine la etapa de Sana Distancia, pero a partir del lunes es muy probable que con todos los cuidados inicie una gira por todos los estados del país", señaló el primer mandatario en su habitual conferecia mañanera.

El presidente dijo que aprovechará la gira para dar el pésame a los familiares de personas que han fallecido a causa del Covid-19.

"Voy a mostrar mi solidaridad, que lo hago desde aquí, pero quiero hacerlo en cada estado, quiero informarle a la gente de cómo vamos a salir adelante de esta crisis", dijo AMLO ante el arranque de una nueva etapa en sus giras por el país.

AMLO indicó que viajará en avión y si es regla de la línea aérea usará tapabocas durante sus vuelos; el resto de los recorridos al interior del país y su regreso a la Ciudad de México será por carretera, dijo desde Palacio Nacional.

Los médicos me están recomendado que no use mucho el avión que sea más por carretera, a ras de tierra", dijo.