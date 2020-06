El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en la tercera semana de junio iniciará su segunda gira de trabajo bajo la “nueva normalidad”, y en la cual celebrará reuniones del gabinete de seguridad en Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos.

Indicó que como parte de su siguiente gira de trabajo, también supervisará en esos estados obras o la aplicación de programas sociales. Todo ello, dijo, aplicando las medidas de seguridad sanitaria y la sana distancia.

“Y vamos a tener un acto más en cada estado, desde luego, con la sana distancia, no son mítines, eso ya quedó atrás y va a ser hacia el futuro; por lo pronto, no puede haber congregaciones, no pueden haber concentraciones más allá de lo permitido. Vamos a estar en los programas que se están llevando a cabo para evaluar como lo hicimos en la gira del sureste”, mencionó.

También adelantó que el viernes de la próxima semana comenzará la entrega de apoyos económicos a taxistas, meseros y comerciantes. Los beneficiarios serán de la Ciudad de México y de otras entidades federativas.

Informó que el acto podría realizarse con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en las oficinas de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

[email protected]