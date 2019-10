El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le presentó un plan de reajustes y aumento de impuestos para el 2020, el cual él rechazó.

“Yo tuve una reunión con los funcionarios de Hacienda, no una, varias, y me presentaron un proyecto de aumentos de impuestos o de ajustes —ya ven que hay muchos eufemismos para no decir aumentos de impuestos, dicen actualizaciones, ajustes o cualquier otra cosa— insistí y di la instrucción de que íbamos a cumplir con nuestro compromiso de no aumentar impuestos”, narró.

En su conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal dijo saber que el Congreso discute actualmente un nuevo gravamen, dentro de la Ley Federal de Derechos, para aumentar el impuesto al uso de agua, lo que perjudicaría principalmente al campo.

López Obrador indicó que no está de acuerdo con ese gravamen, porque prometió a los ciudadanos que no habrá aumento de impuestos para el próximo año. Sin embargo, dijo que respetará la autonomía del Congreso en este tema.

“Esa es una decisión que están tomando en el Congreso. Nosotros no queremos aumentos de impuestos en nada, no queremos que aumenten los impuestos (…) Ya lo estoy haciendo, pero son libres, estoy dando a conocer mi punto de vista. Yo estoy porque no aumenten los impuestos y porque no aumente el déficit, que no aumente la deuda”, comentó.

Admitió que incluso dentro de Morena, partido que lo llevó al poder, hay posturas encontradas sobre el aumento de impuestos.

“Desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en la izquierda se pensaba que era muy poca la recaudación y que había que aumentar impuestos, llevar a la práctica lo de la progresividad que establece la Constitución en materia de cobro de impuestos; es decir, que el que tiene más contribuya más. Y sí es un asunto de justicia y eso se debe de revisar”, aseveró.

En tanto, el presidente López Obrador celebró que el Senado haya aprobado las reformas para eliminar la condonación de impuestos.

“Felicito a los senadores que ya aprobaron la reforma al artículo 28 constitucional para que se cancelen las condonaciones de impuestos. Ya la palabra correcta es: está prohibida la cancelación de impuestos, se prohibió como están prohibidos los monopolios. Ese fue un gran avance”, dijo.

