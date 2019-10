El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no fue una venganza política ni pidió que se le acosara al ministro Eduardo Medina Mora para que renunciara.

“Ahora que pasó esto del ministro Medina Mora, hay quienes sostienen que es una venganza política. ¡No, Nada de eso! Es una investigación y él tomó libremente su decisión de renunciar. Yo no di instrucciones de que se le acosara para que renunciara, es una investigación que tiene la Fiscalía General (de la República)”, expresó.

Argumentó que en anteriores gobiernos federales, “si un servidor público de alto nivel tenía influencias, ¿cuándo le iban a hacer algo? solamente que cayera de la gracia de los poderosos y ahí sí le fabricaban delitos”.

Añadió que ,“hasta hace poco había un teléfono del presidente de la Corte al Presidente de la República, y por ahí se daban las instrucciones”. Sin embargo, sostuvo que ahora, “son tiempos distintos”.

Ante las versiones de que desea integrar una Suprema Corte de Justicia de la Nación “a modo”, el mandatario aseguró que no es como todos los políticos.

“Pues que no soy como ellos, soy demócrata. Y lo que sí es que vamos a proponer a gente honesta, porque los conservadores son muy corruptos, les gusta mucho el dinero, yo creo que el dios de los conservadores es el dinero; y además de ser reaccionarios, son corruptos, ocupan los cargos para enriquecerse”, aseveró.

Bromea con “Iphone 21”

El presidente López Obrador dijo que actualmente, para dar instrucciones o recibir comunicaciones, utiliza la red de telefonía del gobierno federal, aunque también solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un teléfono satelital debido a que cada semana asiste a lugares donde no hay recepción.

“Fíjense que existe la red y tengo mi iPhone 21. No la uso. Ahora en esta gira porque vamos, y aprovecho también para subrayarlo, engañaron a la gente de que, con la reforma a las comunicaciones (…) pues no se puede uno comunicar en México, es un atraso. En el 75% del territorio no puede uno hablar por teléfono, entonces ahí ni mi iPhone 21 funciona".

“Y tuve que optar —porque sí me hace falta— por pedirle al secretario de Comunicaciones que nos colocara un teléfono celular para que yo tenga comunicación satelital, pero a veces ni así.

“La red creo que la he usado una o dos veces, prefiero hablar por el teléfono. Además, ya no hay golondrinas en el alambre. Ya ahora puede uno hablar con confianza, de todas maneras, hay que ser precavidos”, mencionó.

