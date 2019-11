El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esperar una disculpa pública por parte de quienes en su momento lo criticaron a él y su gabinete debido al operativo del 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, que concluyó con la liberación de Ovidio Guzmán López, requerido en extradición por Estados Unidos.

“A mí me gustaría que nuestros adversarios, que hablaban de que a sangre y fuego se mantuviera el operativo, ya ha pasado el tiempo, ya más tranquilos, más serenos, ofrecieran una disculpa; o si no es eso, rectificaran, que no sigan en la autocomplacencia. Porque vaya que se lanzaron fuerte, fue como un linchamiento mediático a los miembros del gabinete de seguridad; revisen cómo fue la conferencia del día siguiente de ese acontecimiento y cómo estuvo la prensa, los medios, casi todos”, sostuvo.

En Palacio Nacional, durante su conferencia de prensa, el Presidente sostuvo que está a la espera de que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, le presente el informe sobre las fallas que tuvo el operativo, las cuales fueron incluso reconocidas públicamente.

“Me van a entregar seguramente un informe. Aquí el secretario puede informarles en unos días más, no hay nada que ocultar. Ha pasado el tiempo y estoy convencido que fue buena la decisión de frenar, de detener el operativo, porque se protegió la vida de las personas”, manifestó.

El 31 de octubre, el presidente López Obrador reconoció que “nos equivocamos” con el operativo de captura de Ovidio Guzmán, aunque dijo que “se rectificó” con la liberación para evitar daños colaterales.

El propio secretario de seguridad federal, Alfonso Durazo, reconoció que el operativo tuvo errores de planeación y no midió el poder de reacción que tiene el Cártel de Sinaloa.

