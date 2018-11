El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que propuso al cineasta Luis Mandoki, para ser el próximo titular de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía.

“Lo estamos invitando a participar en RTC a Luis Mandoki”, dijo Obrador esta mañana luego de montar una guardia de honor en el parque Alameda Ánfora, para conmemorar la Revolución Mexicana y rendir memoria a Francisco I. Madero y José María Pino Suárez.

López Obrador fue cuestionado sobre si su gobierno busca unificar a todas las agencias informativas que dependen del gobierno federal, situación que confirmó.

“Sí, se está planteando eso, desde luego con respeto a las leyes que dieron lugar a estas instituciones. Medios públicos. Algo como lo que sucede en España, que hay un instituto autónomo, independiente para garantizar el derecho a la información; pueden ver la televisión española y no es una televisión oficialista, no es una televisión que lea sólo los boletines del gobierno, sino que es una televisora que informa con objetividad, con profesionalismo, eso es lo que se va a buscar tanto en la radio como en la televisión, pero es un proceso; se está analizando.

“Lo que me llama la atención es que ustedes están muy informados, porque estas cosas se están tratando apenas en la oficina y se supone que son asuntos, no confidenciales, porque no hay nada que ocultar, pero es análisis al interior de nuestro gabinete futuro, y ya ustedes ya tienen la información, les felicito porque son muy profesionales”, aseveró.

[email protected]