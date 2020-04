El presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó las proyecciones de de crecimiento económico que difundió el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo cual consideró prematuro y ajeno a factores positivos que coadyuvaran a reactivar la economía mexicana.

“Yo creo que hay que esperarnos, hay que actuar con mucha responsabilidad, hay inestabilidad internacional, esto aplica para el precio del petróleo, aplica para muchas calificadoras, ahora no existe normalidad, ¿cómo califican ahora, por qué no esperar, o mejor dicho por qué descalifican ahora?, porque no es solo para México, es general, y deben actuar con responsabilidad”, expresó en conferencia matutina.

Este martes, el FMI pronóstico una caída en la economía mexicana del 6.6 por ciento.

El mandatario, dijo que esta calificación no considera elementos fundamentales que coloca a México en otra condición, entre ellos la entrada en vigor del nuevo tratado comercial en América del Norte T-MEC y la inyección de recursos que aportará el gobierno federal una vez superada la fase tres de la epidemia del coronavirus Covid-19.

Además, recordó que México tiene una balanza superávitaria con Estados Unidos lo que le permitiría la reactivación económica.

“La ventaja de México, por el tratado económico comercial con Estados Unidos y Canadá, nos pone en una situación distinta, podemos nosotros reactivar la economía”, indicó AMLO en su habitual conferencia mañanera.

Un factor aún más importante, aseveró, es que en nuestro país hay distribución del ingreso.

“Porque si hay crecimiento pero no hay distribución del ingreso, pues acumulan riquezas y se benefician los de mero arriba y el pueblo padece, pero si se procura la distribución del ingreso, como se está haciendo en México, se garantiza el bienestar del pueblo”, sentenció.

Y consideró que la inyección importante de recursos dirigidos a los sectores más bajos fortalecerá la economía porque si la gente tiene dinero para comprar en las tiendas, pues habrá más consumo.

"Se va a fortalecer la capacidad de consumo. Si hay consumo tiene que haber demanda. ¿Dónde se tiene que medir la situación económica del país? En el volumen general de ingresos con distribución o en las tiendas donde compra la gente", subrayó desde Palacio Nacional.

Añadió, que el crecimiento de cada nación también dependerá del manejo de las finanzas: “Si hay buen manejo de las finanzas, si hay finanzas públicas sanas, si no hay endeudamiento, ayuda mucho”.

Asimismo, López Obrador, adelantó que hoy se reunirá con integrantes de la adjunta de Gobierno del Banco de México para analizar la situación. En este contexto, señaló que como consecuencia de los movimientos cambiarios, el Banxico deberá entregar una compensación al gobierno en abril de 2021, recursos que, dijo, se ha decidido se van a canalizar al pago de la deuda a fin de reducir su monto y el pago por el servicio de la deuda.