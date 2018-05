El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (Morena, PT y PES) ofreció garantías y libertad a los empresarios, y dijo que en caso de que él gane los comicios del 1 de julio, podrán seguir haciendo negocios, pero ya no al amparo del poder.

En un mitin en la colonia Agrícola Orienta de la Ciudad de México, previo a partir a su gira en Tamaulipas, López Obrador reiteró que lleva más de 20 puntos de ventaja sobre sus adversarios, por lo que ofreció tanto a políticos como a empresarios, que no habrá persecución ni cacería de brujas.

“Ya no van a tener el privilegio de mandar. Eso sí, va a haber garantías para que no sean perseguidos, no somos rencorosos, ya lo dije y lo repito, no es mi fuerte la venganza, van a poder actuar con absoluta libertad, incluso, hacer negocios lícitos, pero ya no negocios al amparo del poder y mediante la corrupción; eso ya no, se terminó. Va a haber un auténtico Estado de derecho, porque ahora, y a lo que ellos están acostumbrados, es al estado de chueco, al estado de cohecho. Lo explico de manera sencilla, en una frase: al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”, aseveró.

“No va a haber persecución a los adversarios, no es mi fuerte la venganza, no se van a tener que ir al extranjero, no van a irse desterrados, ni vamos nosotros lo que suele llamarse una cacería de brujas, no queremos venganza, queremos justicia. Lo único que va a suceder, es que la mafia del poder, ya no va a dominar México, ya no van a tener el privilegio de mandar, porque va a mandar el pueblo de México”, añadió.

En su discurso, López Obrador reiteró que las encuestas le marcan que lleva una ventaja de más de 20 puntos sobre sus adversarios, y dijo que no se confiará, sino que seguirá recorriendo el país, para organizar la defensa del voto de las elecciones del 1 de julio.

“Por eso en vez de estar aquí en la ciudad, como lo hacen los otros candidatos, nada más en conferencia de prensa, yo tengo que ir a visitar los pueblos, tengo que andar como siempre a ras de tierra”, comentó.

