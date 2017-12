El precandidato presidencial del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, prometió al Magisterio Nacional, que de llegar a la titularidad del Ejecutivo federal, cancelará la reforma educativa para, en su lugar, emprender un cambio que realmente mejore la calidad de la enseñanza.

De gira Tabasco, el aspirante de Morena, se dirigió a los maestros agrupados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a quienes aseguró que “No va a continuar esa farsa que ni siquiera es una reforma educativa porque no tiene nada que ver con mejorar la calidad de la enseñanza”, sentenció.

“Lo tengo que decir así, claro, breve, para que no quede a malas interpretaciones, no se va a seguir humillando al magisterio nacional(...) no va a continuar esa farsa que ni siquiera es una reforma educativa, porque no tiene nada que ver con mejorar la calidad en la enseñanza”, declaró López Obrador.

Ello, dicho a un día que el coordinador de la precampaña del aspirante presidencial del PRI, José Antonio Meade, Aurelio Nuño acusara a López Obrador de amenazar “los sueños de niños y jóvenes de nuestro país de contar con educación de calidad”.