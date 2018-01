El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), Andrés Manuel López Obrador, anunció que el próximo lunes dará a conocer los nombres de las personas que propondría al Senado, en caso de ganar las elecciones del 1 de julio, para ser titulares de la Fiscalía General de la República; Fiscal Anticorrupción y titular de la Fepade.

Luego de una asamblea informativa en Teopisca, Chiapas, López Obrador aseguró que cada vez le preocupa menos su triunfo, y ya está en una lógica de cómo va a gobernar.

Por ello, aseveró que ya tiene las tres ternas de personas que podría al Senado para ocupar las Fiscalías; “el lunes a las 10 de la mañana voy a presentar las tres ternas de hombres y mujeres, que van a formar estas ternas”.

El precandidato presidencial de Morena, PT y PES dijo que su proyecto sigue creciendo a pesar de la guerra sucia en su contra, y destacó que el segundo lugar en las preferencias electorales, el precandidato de la coalición PAN, PRD y MC, Ricardo Anaya, “no levanta (a pesar de que) toca guitarra y toca violín”.

Cuestionado acerca de que el senador con licencia del PAN, Roberto Gil Zuarth, afirmó que el escenario más probable es que gane la elección presidencial, López Obrador afirmó que el legislador tiene razón: “estamos ya enfilados para triunfar; estoy yo pensando en cómo gobernar el país, ya me preocupa menos el triunfo”, mencionó.

López Obrador afirmó que, sí así lo decide, el panista Roberto Gil Zuarth sería bienvenido en su precampaña y campaña presidencial.

Ante los actores políticos que lo han criticado por recibir a quienes en su momento consideró la mafia del poder, López Obrador afirmó que “es normal que no les guste que hagamos acuerdos, no les gusta a lo de la mafia del poder que nosotros estemos llamando a la unidad de todo el pueblo”.

En otro tema, destacó que durante su campaña invitará a los maestros de la CNTE y del SNTE para realizar con congreso nacional, a fin de que conjuntamente con padres de familia y especialistas, se elabore un plan educativo para mejorar la educación en México.

En tanto, en un video difundido en su cuenta de Facebook, el precandidato presidencial aseguró que su partido, Morena, ya ha entregado 49 millones 029,938 pesos de los 103 millones que prometió que entregaría a los damnificados por los sismos de septiembre.

“Vamos a cumplir el compromiso de entregar los 103 millones de pesos a los damnificados; lo estamos haciendo de manera directa, le llegada a cada damnificado, y tenemos todos los comprobantes, no se utiliza ningún intermediario. No quisimos entregar este dinero al gobierno, como lo hicieron otros partidos, porque hasta ahora no se sabe lo que supuestamente ellos entregaron, sería bueno que ellos informaran también a detalles, porque presumen de que dieron esos apoyos, pero no se sabe a quién”, afirmó.

