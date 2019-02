El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró durante su conferencia de prensa mañanera que su gobierno presentará denuncias por las obras inconclusas de anteriores gobiernos, y por inversiones sin beneficios. Puso como ejemplo de obras interminables el tren México-Toluca, y el tren de Guadalajara. Aseveró que son tantas las obras inconclusas, “que no va a alcanzar el presupuesto de este año; vamos a priorizar” y añadió que la prioridad de su gobierno será resolver este año el tren de Guadalajara y el de México-Toluca en dos o tres años.

Ante las críticas de diversos individuos y organizaciones por los recortes presupuestales a programas sociales, aseguró que nada que signifique justicia va a hacerse a un lado, como el caso de los refugios de mujeres. Argumentó que su gobierno busca acabar con la duplicidad de programas y de la estructura burocrática creada para ello. Dijo que Organizaciones de la Sociedad Civil recibían al año 30,000 millones de pesos al año.

Respecto de la crisis de Venezuela, López Obrador reiteró que no se pronunciará más porque ya está clara su postura. Aseguró que no quiere involucrarse en un tema que está muy polarizado.

Cuestionado acerca de la retención del periodista Jorge Ramos por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, López Obrador ofreció solidaridad con el comunicador, pero dijo que no desea involucrarse más. Respecto al llamado del vice presidente de Estados Unidos, Mike Pence, para que México reconozca a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, López Obrador dijo que no ha recibido presiones de EU para este fin, e insistió en su postura de no intervenir en conflictos de otros países. El mandatario convocó a las partes en conflicto a un diálogo para una salida sin violencia, e incluso dijo que están “abiertas las puertas de nuestro territorio” para un acercamiento entre Maduro y Guaidó.

Intervendrá para mantener precios de combustibles

Con respecto a los precios de los combustibles, López Obrador reconoció que ha habido un aumento en el precio de la gasolina Magna y una disminución en la Premium. Sin embargo, aseguró que ha habido “mala fe” de sus adversarios al abordar el asunto. Anunció que hará una intervención para cumplir su compromiso de que no suba el precio más allá de la inflación; aunque no dio más detalles.

Cuestionado sobre la votación negativa y mayoritaria en municipios como Cuautla, Morelos, en contra de la operación de la termoeléctrica de La Huexca, López Obrador argumentó que todos los ciudadanos, de alguna u otra manera, son afectados por esa obra; unos por la presencia y otros por el presupuesto que implica mantener detenida la planta de energía.

Andrés Manuel López Obrador reconoció que cinco periodistas con custodia han perdido la vida durante su gobierno, y varios más sin custodia. Atribuyó a la descomposición social los ataques contra periodistas.

El presidente dijo que hoy se reunirá con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jimenez Espriú, y la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, para abordar el tema de un tramo del tren México-Toluca, y más tarde sostendrá una reunión conel gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García.

