El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este viernes la Estrategia Nacional para Combatir y Prevenir las Adicciones, como parte del plan para atender de fondo el problema de la inseguridad y la violencia, y llamó a la población a cerrar filas para orientar a los jóvenes.

Aseveró que su gobierno trabaja para atender las causas de la violencia, como la desigualdad y el abandono de los jóvenes, entre otras, ya que antes no existía un sistema de atención al problema, “no crearon nada para atender, desde la visión de salud, este problema”.

“Le tengo mucha confianza a los jóvenes de México y van a tener siempre un lugar especial, nunca más se les dará la espalda, los vamos a abrazar, a proteger para que no se sientan solos, que no tengan vacíos, para que no tomen el camino de las conductas antisociales”, expresó el mandatario federal.

En conferencia de prensa en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, pidió a los jóvenes mexicanos no apostar a la felicidad efímera, al lujo barato, ya que "eso no es lo más importante en la vida, lo más importante es estar bien con uno mismo y con el prójimo, y solo siendo buenos podemos ser felices".

El titular del Ejecutivo federal reconoció que “lleva tiempo”, pero lo que va a dar el fundamento para pacificar el país es que se impulsen actividades productivas, que haya trabajo y se atienda a los jóvenes.

Comentó que ante la falta de un programa de atención a las adicciones, “es evidente y preocupante” que el consumo creció y nada se hiciera por detenerlo; “al contrario, se hizo apología de todo lo relacionado con la drogadicción, se exaltó y se dejó a los jóvenes solos, sin opciones, sin alternativas”.

Sin embargo destacó que la sociedad tiene una gran reserva de valores culturales y morales, con los que se podrá detener y disminuir el consumo de drogas, además de que se atenderán las causas con opciones de trabajo, deporte, fortalecimiento de autoestima, “para que sean felices sin necesidad de recurrir a las drogas”.

A su vez, el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, explicó que más que una campaña de información, se trata de una convocatoria social, de utilizar todas las capacidades del Estado para ir al rescate de jóvenes y niños, así como la recuperación del espacio público, bajo el eslogan “Juntos por la Paz”.

Expuso que en las plazas públicas se crearán clubes por la paz, para dar a conocer las ofertas culturales, educativas, deportivas y sociales, e informar y tener materiales para canalizar a las personas que tienen problemas de adicciones y acercarlos a los centros de salud.

Indicó que se trata de un esfuerzo conjunto que harán las instituciones con la sociedad, que va más allá de atender y prevenir las adicciones, ya que implica recuperar la salud emocional y mental de la sociedad.

En ese sentido dijo que están convocando a padres de familia, maestros, trabajadores sociales, médicos, artistas, creativos, creadores y todos los mexicanos para sumarse al esfuerzo conjunto de "recuperar la capacidad que tenemos para decidir sobre nuestra propia vida".

Explicó que la estrategia comprende la escucha, que representa un cambio de paradigma, pues “primero, y lo más importante, antes de juzgar, antes de definir a una persona o estigmatizarla, escuchemos. Escuchemos a los niños, a los adolescentes, escuchémonos en la familia y en el salón de clases”.

Al final, agregó el vocero de la Presidencia, el resultado será la acción social en conjunto, del Estado y la sociedad, para cuidarnos todos en sentido abierto de la palabra. "Cuidarnos en lo personal, cuidarnos como familia y cuidarnos como sociedad”.

