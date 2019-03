Debido al 81 Aniversario de la Expropiación Petrolera que este lunes se conmemora, el presidente Andrés Manuel López Obrador pospuso la firma de su compromiso para no promover la revocación del mandato con fines de reelección en las próximas elecciones del 2024.

Desde Palacio Nacional, López Obrador recordó que el pasado viernes anunció que este lunes firmaría públicamente el compromiso, principalmente destinado a la oposición.

“Hoy dábamos a conocer la carta en la que hago el compromiso, reafirmo, de no reelección para alejar ese rumor, esa infamia, que se quiere utilizar ahora para evitar que se lleve a cabo la revocación del mandato como práctica democrática, como forma de llevar a cabo la democracia participativa.

“Como no quieren la revocación del mandado nuestros adversarios, sacaron como excusa de que quiero reelegirme. Ya lo he dicho muchas veces, por convicción, por principios, estoy en contra de la reelección, soy partidario del sufragio efectivo no reelección, pero lo voy a poner por escrito con mi firma, haciendo un compromiso público, y lo tengo hecho, ya hice la carta, pero hoy 18 de marzo queremos destinar la información, toda nuestra atención al 81 aniversario de la expropiación petrolera, porque es una fecha muy importante para nosotros”, dijo.

El titular del Ejecutivo no dio a conocer cuándo firmará finalmente el compromiso hecho la semana pasada.

