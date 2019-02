El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que será la sociedad, a través de una consulta, la que decida respecto a la continuidad de la planta termoeléctrica en Huexca, Morelos.

Tras detallar que "si no se utiliza la termoeléctrica de una empresa de la nación, en vez de tener la luz para alumbrar a todo Morelos, tendríamos que seguirles comprando la energía eléctrica a las compañías extranjeras”.

Acompañado por el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el Ejecutivo federal pidió tener presente todos los factores a favor y en contra al votar en esta consulta que se llevará a cabo los próximos días 23 y 24 de febrero, "entonces, a la hora de votar nada más piensen en eso, pero toda la decisión va a recaer en la gente, en el pueblo, en los ciudadanos".

Puntualizó que de acuerdo con la titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez, se descarta que con la operación de esta instalación existan problemas de que se agote el agua o de que este recurso se contamine.

El Presidente solicitó a la titular de la Conagua que busque un organismo internacional, como podría ser la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que certifique sobre la calidad del agua y que sea esa institución la que avale la termoeléctrica.

Agregó también que en caso de que se apruebe la operación de esta planta, todo Morelos y los municipios de Tlaxcala y de Puebla por donde pase el gasoducto, tendrán la tarifa eléctrica más baja, además de que se realizará un programa especial de revestimiento de canales y de apoyo a la producción de los ejidos.

Por lo que, "dicho lo anterior, si en la consulta la gente dice no, es el pueblo el que manda, se queda la termoeléctrica como está, lo único que quiero es que todos actuemos con responsabilidad".

Recordó que para otras decisiones de esta administración ya se han efectuado consultas, por lo que en este caso no será diferente, "y aunque hayan gritos y sombrerazos, será el pueblo el que decida sobre este asunto".

Abundó que existen amparos que seguirán su curso legal, "no se va a atropellar a nadie y habrá un auténtico Estado de derecho, son las autoridades judiciales las que tienen la última palabra".

Puntualizó que es importante resolver este asunto lo más pronto posible, porque "¿saben cuánto se pierde en un año si no opera esa planta?, cerca de cuatro mil millones de pesos, y el dinero es del pueblo".

No obstante, hizo hincapié en que antes de llevar a cabo la consulta, firmará el compromiso de la certificación sobre la calidad del agua y sobre la cantidad de líquido de que se va a disponer, ya que si esto afecta a la región, el proyecto no avanzará, "sería yo incapaz de hacer algo así en contra del pueblo de Morelos, por eso vengo a dar la cara, voy a firmar ese compromiso".

López Obrador solicitó a los servidores públicos que visiten todos los municipios de Morelos y otros lugares involucrados para informar sobre los argumentos a favor y en contra, y dejó abierta la posibilidad para que las organizaciones, tanto a favor como en contra, hagan lo mismo y se manifiesten, pero insistió en que "al final será el pueblo el que resolverá sobre este asunto".

"No quiero nada más que me confundan, yo no soy corrupto ni soy autoritario, y vengo a Cuautla a hacerles la presentación de lo que nosotros vamos a poner a consideración del pueblo y hay que irnos acostumbrando a la democracia", dijo.

Aseguró que en la consulta no habrá manipulación, ya que ahora no es lo mismo que antes, serán los ciudadanos los que decidirán, "pero poniendo por delante el interés general de la nación para que se resuelva, que es un asunto que heredamos, como muchos otros que se fueron creando con la política neoliberal" y añadió que ya se realizó esta infraestructura que le cuesta al pueblo 25,000 millones de pesos.

Con un collar de flores que le regalaron, el mandatario detalló los diversos apoyos que la administración federal ofrece a diversos sectores de la población, y explicó que el programa de estancias infantiles continuará, sólo que ahora el recurso se entregará a los padres de familia para que realmente les llegue el beneficio.