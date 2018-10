“Se va respetar el voto, el resultado, lo que opina y decida la gente”, prometió el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el último día de participación en la consulta sobre la sede del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

En un video, Obrador dijo que “a los camahajanes, a los fifís no les gusta la consulta”, pero insistió en que es “un ejercicio democrático”.

“Hoy es el último día para participar en la consulta, vamos muy bien, me están ayudando muchos ciudadanos que están participando para que la decisión no dependa de un solo hombre, por importante que sea, que dependa de todos los ciudadanos, esa es la democracia, el poder dimana del pueblo, y se instituye para su beneficio. El poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás.

“Es un ejercicio democrático el ejercicio de la consulta sobre el aeropuerto, participa, hoy es domingo, desde luego si lo deseas, es voluntario. Participa y ten confianza, porque se va respetar el voto, el resultado, lo que opina y decide la gente. Elecciones limpias, libres, nosotros nunca hemos hecho una trampa, nunca hemos hecho un fraude electoral, es un asunto de principios, este año luchamos por la democracia, para que sea el pueblo el que elija libremente y decida sobre su destino, es el sufragio efectivo no reelección. Somos maderistas, queremos la democracia en el país, y con la consulta resolvemos el problema, porque así es con la opinión mayoritaria que se decide”, aseveró.

López Obrador argumentó que hay nerviosismo en torno al tema del aeropuerto porque cualquier decisión que se tome, Texcoco o Santa Lucia, no habrá corrupción, ofreció.

“Cualquiera que sea la decisión que tomen los ciudadanos, hoy en la noche se va a saber, vamos a ahorrar mucho, porque no va a haber corrupción, se los garantizo, ahora sí que me canso ganso, vamos a acabar con la corrupción. Por eso el nerviosismo, porque algunos pensaban que iba a ser más de lo mismo, que era cambio de gobierno, no, es cambio de régimen, vamos a cambiar el régimen corrupto de injusticia, de privilegios, se va a acabar, ese el gran aporte, el legado que vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y ese es el ejemplo que va a dar México al mundo, de estar en el lugar 135, colocado como de los países más corruptos del mundo, va a pasar a ser de los primeros lugares en honestidad. Ese es el gran aporte de la cuarta transformación de la vida pública del país, por eso la consulta va, y la catrina está de acuerdo con eso”, concluyó.

El resultado final de la consulta se dará a conocer en una conferencia de prensa, a las 22:00 horas de este domingo.

