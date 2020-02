El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se le permitirá arribar al crucero MSC Meraviglia y que sólo se realizará una inspección para asegurar que no existan contagios de coronavirus.

López Obrador indicó, durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, "no podemos actuar con discriminación, se van a cumplir con las normas sanitarias, no podemos cerrar nuestros puertos o aeropuertos, no podemos rechazar a quienes vienen a Mexico", y agregó "se está permitiendo que atraque, que pueda haber un desembarco, dimos la instrucción que se haga una inspección y se les permita arribar".

López Obrador indicó que hasta el momento no cuentan con reportes de algún posible contagio entre los turistas que se encuentran en el crucero.

El mandatario federal calificó como inhumano el hecho de que se le niegue desembarcar a un crucero en un país por cuestiones sanitarias, por lo que reiteró que su gobierno sólo aplicará el protocolo de revisión.

"Tenemos información que no existe la posibilidad, no podemos actuar de manera inhumana, hay protocolos que se cumplen pero no podemos decir: aquí no les permitimos atracar. Se va a cumplir con todas las normas, se tiene información que no hay personas afectadas", agregó.

"Nosotros por qué no vamos a atender, es una asunto de humanismo, es lamentable que haya actitudes de rechazo", dijo.

El mandatario recordó que el caso de Evo Morales cuando, por cuestiones humanitarias, su gobierno otorgó asilo político a Evo Morales, a quien se trasladó de Bolivia a México hace unos meses.

(Con información de Notimex)