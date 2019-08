El presidente Andrés Manuel López Obrador instó al Poder Judicial de la Federación y al Consejo de la Judicatura Federal, revelar cuántos Jueces y Magistrados han sido sancionados por actos de toda índole.

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal dijo que por falta de información la ciudadanía podría considerar que no hay rectitud en el Poder Judicial, por lo que instó a que transparentar las sanciones que ha impuesto en los últimos años.

“Yo lo voy a decir con todo respeto: no conozco, o deberían de informar más sobre sanciones a Jueces, a Magistrados y Ministros, porque a lo mejor por falta de información es que se piensa que no se está actuando con rectitud en el Poder Judicial.

“Si hay sanciones de la Judicatura a Jueces, Magistrados, Ministros en su caso, que se informe. Es una recomendación respetuosa, creo que eso ayudaría mucho.

“Durante un tiempo largo no se sancionaba a nadie, el Poder Judicial era como el castillo de la pureza. Entonces, ¿para qué tener una institución como la Judicatura sin ninguna función? A no ser que en ese Poder no existieran anomalías, que también podría ser el caso.

“Al final de cuentas lo que hace falta es que se informe más, la gente debe de saber, porque hay muchas cosas que se desconocen; que al interior de Poder Judicial existe este Consejo de la Judicatura, y que tiene la función de cuidar el recto proceder de los integrantes del Poder Judicial, porque no pueden los del Poder Judicial ser fiscalizados. No lo puede hacer el Poder Legislativo, sólo en el caso de los juicios políticos, desafuero y todo el procedimiento que establece la Constitución. El Poder Ejecutivo no puede, ni debe, por eso es lo de la Judicatura. Yo creo que si se informa más sobre esto va a ayudar bastante en la transparencia”, planteó López Obrador.

