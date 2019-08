El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a periodistas, articulistas, expertos, miembros de la sociedad civil, “finísimas personas” y, en particular al senador panista Julen Rementería, que ofrezcan una disculpa por difundir una lista de supuestas compras que haría la Presidencia, entre ellas, longaniza por 16,000 pesos el kilogramo.

En Palacio Nacional, López Obrador reiteró que la actual Presidencia lleva ejercidos 385 millones 884,684 pesos, contra los 2,360 millones 896,015 pesos que ejerció en todo el 2018 la anterior Presidencia. Mencionó que espera que a final del año sólo se gaste entre 700 y 800 millones de pesos.

El presidente aseguró que su administración no gastará en adquirir longaniza ni otros alimentos que eran usados por el anterior gobierno ya que en Los Pinos había comedor.

“Ya ven que se dio a conocer una información calumniosa del consumo de longaniza, de chorizo, todo un montaje, un escándalo, y todo esto sirve para que muestren el cobre nuestros adversarios, periodistas, escritores, integrantes de la llamada sociedad civil, finísimas personas, que sin pruebas, sin elementos, se lanzan en contra de nosotros. Muy irracional, sin argumentos, pura fobia, pura carga ideológica, puro conservadurismo", dijo.

“Entonces, decirles que nosotros no tenemos esos gastos; que al contrario, hay una disminución considerable del presupuesto en Presidencia. En términos generales ejercieron el año pasado alrededor de 3,000 millones de pesos en la Presidencia en gastos administrativos; y cerca de 2,000 millones el gasto del Estado Mayor Presidencial", agregó López Obrador.

“Y ahora nosotros llevamos ejercidos hasta ahora un poco más de 300 millones, hasta ahora, calculamos que vamos a terminar en 700, 800 millones el año. Y el gasto mayor tiene que ver con seguros, gastos que se tienen que seguir haciendo para mantener las instalaciones”, comentó.

El mandatario añadioó que "hay que informar que no hay esos consumos, había compra de alimentos en el gobierno anterior, porque había comedores en Presidencia; entonces, por eso la longaniza y el chorizo, pero no somos nosotros, que no nos confundan”.

Y luego, Andrés Manuel López Obrador pidió que quienes debatieron y difundieron la información sobre las supuestas compras, se disculpen.

“Ojalá todos estos articulistas, expertos, miembros de la sociedad civil ofrezcan una disculpa, pedírsela al senador que dio a conocer esto, o a los militantes de los partidos de oposición. Está más complicado, pero sí quienes aparentan ser independientes y actúan con profesionalismo, con objetividad deberían de ofrecer disculpas", dijo López Obrador. “Eso es lo más conveniente en estos casos, es un acto de honestidad decir: ‘Me equivoque, me dejé llevar por mi pasión antigobierno o en contra de la Cuarta Transformación’, como sea, porque sí se dieron vuelo, bastante.

Finalmente el mandatario comentó “ayer estaba yo revisando, que se exhibieron, fue como quitarse la máscara, es como la fábula de: ‘El rey que va desnudo’, así fue lo de la longaniza”.

