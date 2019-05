El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro, debe ofrecer una explicación y una disculpa sobre el uso que se le dio al Palacio de Bellas Artes para rendir un homenaje al líder de la iglesia evangélica La Luz del Mundo, y pidió ser laicos pero tolerantes.

Tras afirmar que está en contra de que en este asunto haya despidos, pidió ser tolerantes; "laicos, pero tolerantes". No ser tan rígidos y que "si se mintió que se ofrezca una disculpa; pero me molesta mucho a mí la intolerancia”, apuntó en la conferencia de prensa matutina realizada en Palacio Nacional.

“Tenemos que aceptarnos más todos y aportar más a la libertad, que podamos convivir todos, católicos, evangélicos, de todas las denominaciones y ateos y libres pensadores y gnósticos y de todas las clases, de todas las culturas, de todas las preferencias sexuales. No ser tan rígidos. Ese es mi punto de vista”, enfatizó.

López Obrador rechazó que se vaya a permitir que otras expresiones religiosas utilicen el máximo recinto cultural del país y expresó que "se ha hecho tanto ruido con eso que yo creo que se va a tener que cuidar todas esas cosas en el futuro”.

Incluso, dijo, es un “buen tema” que debe ser debatido. “Que venga Alejandra (Frausto), ese es buen tema. Vamos a ventilarlo. Vamos a polemizar sobre esto. Es interesante. No está de más. Vamos a verlo. Yo estuve, hasta ahora que me preguntan, porque estuve viendo las notas”. “Es bueno el tema y es mantener el Estado laico, pero también mantener el criterio, ¿no?”, remarcó.

Sobre el tema de las tarifas eléctricas en el país, ofreció una revisión pero “cuando tengamos posibilidades económicas, cuando se genere más energía, que se pueda bajar el subsidio que se le da a las empresas”.

“No me refiero a las empresas que consumen la energía sino a las empresas que producen la energía, porque aunque parezca increíble, no sólo se compra la energía; la privatización significó el firmar contratos para comprar energía a empresas particulares y asegurarles un subsidio, que eso no se da en ninguna parte del mundo”, dijo el Presidente.

Agregó que algunas compañías utilizan las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad “y no pagan por la utilización de las líneas de transmisión, eso lo tiene que pagar la CFE, es un subsidio”.