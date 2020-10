Ante la advertencia de 10 gobernadores de abandonar el pacto fiscal, el presidente Andrés Manuela López Obrador les señaló que para abandonar el acuerdo deben realizar modificaciones o reformas a la Constitución, por lo que llamó a no engañar a la población.

“Explicaba que esto tiene que ver con la Constitución, que no es un asunto personal, no es conmigo, es con la Constitución. Explico esto para que no haya manipulación”, expresó en conferencia de prensa matutina.

Sin embargo, el mandatario mexicano celebró la realización de consultas públicas sobre el tema, al tiempo que aseveró que el gobierno federal no tiene ningún adeudo con los estados, aunque, dijo que, en caso de requerir más recursos, no serán de la federación.

“El presupuesto federal no se distribuye a capricho, sino existe una fórmula en donde a las entidades federativas se les entrega un monto anual de acuerdo a la población, de acuerdo a la pobreza y a otros parámetros. Eso está convenido, aceptado y obedece a un mandato constitucional (…) Entonces, para que reciban más unos y otros van a recibir menos, pues tiene que haber un acuerdo y tiene que haber una reforma constitucional”, advirtió el presidente.

Añadió que si se realiza una consulta para proponer una reforma constitucional o una controversia constitucional entre el gobierno de un estado y el gobierno de la federación sobre el tema, se debe conocer toda la información, “que no se engañe”.

Además de reiterar que su gobierno no le entregara el dinero de los apoyos sociales directamente a los gobiernos de los estados. “Y no por desconfianza ni por precaución, sino porque hemos decidido entregar los apoyos de manera directa a la gente, no queremos intermediarios”.

Finalmente, el mandatario llamó a los gobernadores a demostrar si en algún momento el gobierno federal no les han entregado los recursos que les corresponde, ya que al contrario, “les diría que hasta nos deben, si hacemos cuentas, en algunos casos que no han pagado impuestos”.