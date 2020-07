A punto de iniciar en México el juicio contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos durante la primera mitad del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, extraditado de España acusado de corrupción, Andrés Manuel López Obrador reiteró su posición sobre la inconveniencia de juzgar penalmente a su antecesor si la investigación del caso Lozoya lo involucra.

En conferencia de prensa desde Colima, el presidente de la República aclaró, sin embargo, a pregunta específica, que no podría frenar una eventual investigación contra Peña Nieto.

“No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Políticamente me expreso y siempre he sido consecuente. Siempre actúo como pienso. Desde que tomé posesión, en mi discurso inicial del gobierno traté el tema… lo que dije sobre este asunto. Sin embargo, no soy tapadera de nadie. Yo llegué a la Presidencia con el apoyo del pueblo de México; mi único amo es el pueblo de México.

“No tengo compromisos con grupos de intereses creados. De modo que lo que diga el pueblo, y en este caso lo que diga la autoridad competente, la Fiscalía General de la República’’.

El mandatario mexicano pidió al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, a que, cuidando el debido proceso contra Lozoya, informe todo sobre el caso Lozaya al pueblo para garantizar el derecho a la información.

Antes los procesos judiciales se llevaban en sigilo y la gente no se enteraba porque no se le informaba, dijo.

“Buscando no violar el debido proceso la recomendación a la Fiscalía es que se informe al pueblo’’.

Cuestionado respecto de si sigue pensando en la conveniencia del “borrón y cuenta nueva’’, en caso de que la indagatoria contra Lozoya llegara a alcanzar a Peña Nieto, respondió:

“Vamos a ver qué resulta. Tengo información de la Fiscalía que hay un compromiso o acuerdo para que el señor Lozoya informe de lo que sucedió, en una especie de testigo protegido, aunque aquí es otra la figura, se llama testigo colaborador.

“Creo que ese es el compromiso que hizo la Fiscalía y a partir de lo que se dé a conocer se sabrá quiénes están implicados y hasta dónde llega; eso lo va a resolver la Fiscalía’’.

E insistió en que “el soberano es el pueblo; el que manda, y también el marco legal que nos rige.

“Yo, políticamente, desde que tomé posesión… hablé de que para juzgar a los presidentes, ahora expresidentes, se tenía que llevar a cabo una consulta… Era mi planteamiento para que los ciudadanos decidieran si se juzgaba a presidentes del periodo neoliberal, (Carlos) Salinas, (Ernesto) Zedillo, (Vicente) Fox, (Felipe) Calderón y (Enrique) Peña Nieto''.

Pero aclaró: “No soy absoluto y tampoco soy tapadera de nadie. Si el pueblo dice que se les juzgue a los expresidentes, que se les juzgue. Si la autoridad competente, la Fiscalía, abre investigación en contra del expresidente Calderón y del expresidente Peña, adelante''.

“Pero sí quiero sostener mi punto de vista, lo que hice público desde que tomé posesión del cargo. Creo que para juzgar a un expresidente debe hacerse una consulta ciudadana’’, finalizó.

