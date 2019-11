El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, como gobierno, tiene la obligación de apoyar a las empresas nacionales y estar pendientes para ayudar a que no fracasen. En ese marco, anunció que mediará entre la familia Alemán en el conflicto legal que enfrenta con Grupo Televisa, y su gobierno apoyará en la situación que enfrenta Interjet.

“Nosotros tenemos la obligación de apoyar a las empresas nacionales, vamos a estar pendientes para ayudar a que no fracasen, que no quiebren las empresas mexicanas. No significa esto rescatar a empresas como se hacía en otros tiempos, no es recurrir al Fobaproa, es ayudar a las empresas nacionales.

“Últimamente se ha estado hablando no bien de Interjet y nosotros tenemos información de que es una empresa que está cumpliendo con su servicio y que en lo que podamos nosotros ayudar lo vamos a hacer.

“Desde luego que se entienda, no significa que se va a utilizar dinero de los mexicanos, dinero público para rescatar a empresas privadas. No vamos a convertir deudas privadas en deuda pública, que eso fue lo que se hizo anteriormente con el Fobaproa, pero también eso no significa que el gobierno ayude en todo lo que se pueda, incluso en controversias que existen entre las empresas”, comentó López Obrador.

Luego de que Grupo Televisa anunció que emprenderá una batalla legal contra la familia Alemán por incumplimiento de contratos y el pago de la pena convencional moratoria en la adquisición de Radiopólis.

“Hay, por ejemplo, un diferendo por la compra de unas estaciones de radio entre Televisa y los dueños de Interjet. Nosotros hemos ofrecido nuestra intermediación para que lleguen a un acuerdo y que no se tenga que ir a tribunales, porque nos lo han pedido y estamos en la mejor disposición de ayudar a conciliar para que estas empresas sigan dando servicio y sobre todo que se mantengan como fuentes de empleo, como fuentes de trabajo. Se cierra una empresa y se afecta a trabajadores.

“No queremos mortandad de negocios, queremos, al contrario, que cada vez estén más fuertes las empresas y que se abran nuevas empresas, porque es abrir nuevas fuentes de trabajo. Eso, por lo que tiene que ver con Interjet”, mencionó el presidente López Obrador.

[email protected]