Luego de esta mañana un grupo de personas se manifestaron en Palacio Nacional para pedirle que no haya recortes al presupuesto del próximo año, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció escuchar a sectores, gobernadores y ciudadanos, pero dijo que su gobierno no será rehén de nadie.

“Nosotros no podemos ser rehenes de nadie, no vamos a ser nunca rehén de nadie, pero implicaba pleitos y juicios, y tardanza, demora”, dijo el mandatario al criticar los procedimientos que se seguían en la Cámara de Diputados, donde desfilaban Gobernadores, presidentes municipales y organizaciones sociales para solicitar recursos.

Esta mañana, un colectivo de personas de la asociación Discapacidad Nos Une, así como un grupo de presidentes municipales del PRD, se manifestaron a la llegada de Obrador a Palacio Nacional, a fin de solicitarle recursos para esos sectores.

En caso específico de las personas con discapacidad, indicó que su gobierno invertirá el próximo año como nunca para ofrecer becas a personas con capacidades diferentes. Argumentó que una razón de la manifestación de ese sector, sería porque ahora su gobierno ya no entregará recursos a través de organizaciones.

“En el caso de personas con discapacidad, van a recibir, los discapacitados, como 12,000 millones de pesos, las personas con discapacidad, como nunca.

“Lo que pasa es que había grupos que negociaban presupuesto para poblaciones diversas y se pulverizaba, se fraccionaba mucho el presupuesto. Ahora ya no va a ser así. No vamos a entregar los apoyos a organizaciones, no van a haber intermediarios”, afirmó.

El Presidente de la República ofreció escuchar a todos los sectores en el tema del Presupuesto para el próximo año, aunque pidió que no acudan a manifestarse a su domicilio particular.

“Ayer, por ejemplo, fueron a mi casa a hacer ahí un plantón, querían que yo entrara por atrás, dije: ‘¡No! Yo voy a entrar caminando, como siempre’. Les digo, con todo respeto, que así no es el asunto. Aquí que se protesta en las plazas públicas. Yo fui opositor durante muchos años y nunca fui a protestar frente a la casa de un servidor público. Son cosas distintas”.

“Y, también, que, si no tienen razón, aunque me impidan entrar a mi casa, no voy a ceder, no voy yo a ser rehén de nadie. Y estoy acostumbrado a la protesta, no me espanta, no me asusta y, además, hasta celebro que la gente ejerza sus derechos y siempre he dicho que la libertad no se implora, se conquista”, sentenció.

En el caso de los gobernadores como Javier Corral de Chihuahua y Enrique Alfaro de Jalisco, que han expresado inconformidad con las asignaciones para sus estados el próximo año, comentó que también respeta sus expresiones.

