El próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de ninguna manera se va a exponer al repudio de los mexicanos colocando a un incondicional como fiscal general de la República, aseveró Julio Menchaca.

En entrevista, el integrante de la fracción legislativa de Morena comentó que la iniciativa presentada la semana pasada en el pleno del Senado, la cual fue trabajada en conjunto con los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás, puede ser criticada, pues es perfectible; sin embargo, no se debe dudar de que lo que persigue no es modificar el nombre de la PGR sino cambiar la concepción de justicia que se tiene en México.

Sobre el rechazo de los partidos de oposición respecto a que recaiga en el presidente de la República la facultad de nombrar, a partir de una terna, o revocar al titular de la Fiscalía General, puntualizó que no quieren un fiscal a modo.

“No se va a exponer el gobierno federal ni las cámaras a tener un incondicional como fiscal general a cambio del repudio de los mexicanos. A quien más le conviene que esto funcione bien es al nuevo gobierno, que esté dando respuesta a la sociedad, no nos interesa proteger a nadie. Lo que menos pretende el próximo ejecutivo federal, las cámaras de Senadores y Diputados es estar teniendo un fiscal a modo”.

El legislador hidalguense aseveró que está garantizada la autonomía del fiscal, pues así lo marca la ley aprobada en el 2014.

Por fin se están tomando decisiones

Julio Menchaca explicó que, después de varias mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, académicas y empresariales, la semana pasada se pudo presentar, en voz de Ricardo Monreal y Olga Sánchez Cordero, su propuesta para dar vida a la Fiscalía General de la República, la cual busca una transformación de la institución encargada de procurar justicia, así como dotarla de los instrumentos que permitan dar resultados eficaces.

Dijo que, después de cuatro años de estar entrampada la iniciativa de la Fiscalía General de la República, por fin se están tomando decisiones, por lo que no deberían estarse atorando en “discusiones bizantinas” respecto a si es o no facultad del presidente nombrar o revocar al fiscal o si habrá o no autonomía plena.

Urge en este país tomar decisiones y las estamos tomando y con un amplio consenso de grupos sociales. Entiendo que algunos grupos no estarán de acuerdo, pero ha estado atorada esta reforma cuatro años, no queremos que esté atorada seis años más, expuso.

El legislador comentó que, de todas las iniciativas presentadas, entre ellas la del PAN y PRD, buscarán retomar aspectos que permitan generar una ley a la altura de las demandas y necesidades de la ciudadanía en materia de procuración de justicia.

“No se trata de imponer nuestra mayoría, se trata de que revisemos todas las iniciativas. Espero que en esta semana o la próxima se establezcan las comisiones para ponernos a trabajar en la materia”, refirió.

Por su parte, Olga Sánchez Cordero, senadora y propuesta para ser la próxima secretaria de Gobernación, aseguró que: “La construcción de esta iniciativa fue un esfuerzo conjunto, con el que se pretende superar la profunda crisis institucional y articular una transición en la que concurran todas las fuerzas políticas, fortaleciendo un nuevo papel del Estado en la procuración de justicia y de la seguridad pública”.

[email protected]