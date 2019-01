El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no acudirá al Foro Económico Mundial de Davos, debido a que está encabezando la estrategia contra el robo de combustible.

En conferencia de prensa en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el Presidente Obrador destacó será la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la que designe a quien representará al Gobierno de México, en el Foro Económico Mundial de Davos, que comenzará el 21 de enero en Suiza.

“Acerca de lo de Davos, van a ser los servidores públicos de Hacienda los que van a decidir. Yo no puedo salir ahora, no sólo por esto (la estrategia contra el robo de combustible), sino que tengo que echar a andar todo el gobierno en estos meses de inicio, no me puedo despegar del trabajo aquí, en la ciudad y en el país”, señaló López Obrador.

[email protected]