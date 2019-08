El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que a su conferencia matutina acuden personas que no son periodistas, es decir, que no tienen una formación universitaria o una trayectoria que los respalde. Sin embargo, aseguró que por el simple hecho de tener un canal en internet, ya son informadores. “Todos pueden participar”, aseguró.

“Pues sí, puede ser que haya quienes no son profesionales del periodismo o que no trabajen en este noble oficio del periodismo, pero no es la regla -ustedes lo saben- es la excepción. La verdad, todos pueden participar libremente, no hay simulación”, sostuvo.

Desde Palacio Nacional, López Obrador dijo, sin embargo, que su gobierno no financia a esas personas que acuden a las matutinas.

“No es cierto; eso es falso, porque si no ¿para qué hacemos esto? Nosotros no somos simuladores, no somos iguales a los que estaban antes, no somos iguales a los políticos corruptos del periodo neoliberal, para ser más claro, porque no quiero que todo sólo vaya referido al sexenio pasado, esto se llevó 36 años”, puntualizó.

El Primer Mandatario dijo conocer personas que expresan ya estar hartas del “sermón” diario en las conferencias matutinas, y esperarían que éstas terminaran, aunque advirtió que se tendrán que aguantar porque esto no ocurrirá.

“Hay quienes también no quisieran que existieran las mañaneras, dicen: ‘Ya estoy harto del sermón de las mañaneras’. Ni modo, nos van a tener que aguantar, ofrecemos disculpas por las molestias que ocasionamos, pero allá ellos si se la pierden, porque aquí hay cosas interesantísimas, aquí hay información de primera; porque no es lo que yo informo, sino es también lo que me preguntan”, aseveró.

[email protected]