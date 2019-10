Al conmemorarse este miércoles el aniversario del movimiento estudiantil de 1968 mediante la marcha del 2 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los asistentes a actuar responsablemente.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, el Presidente dijo que su gobierno apoyará a su homólogo de la Ciudad de México en caso de que requiera de la Guardia Nacional, y advirtió que acusará a quienes realicen actos vandálicos, encapuchados o anarquistas, con sus mamás, papás y abuelos, para que les den un "zape".

“Hoy se garantizan, como siempre lo vamos a hacer, las libertades de manifestación, de protesta, el derecho a disentir, y pedimos a todos y en especial a los que van a ejercer su derecho de protesta, que lo hagan de manera pacífica, sin violencia. Los que participen con esta concepción, con esta filosofía, nos ayuden para aislar a provocadores, y ayudar a no caer en provocaciones.

No significa enfrentar a los provocadores, sino hacerse a un lado, y exhortarlos, llamarlos, a que ese no es el camino; que fuera máscaras, el que lucha por la justicia no tiene porque ocultar su rostro, tiene que dar la cara, y tampoco puede traer armas, sean piedras o petardos, barillas. Nada de eso”, destacó. “No hay un gobierno autoritario, y no es para culpar al gobierno actual de represión, ni siquiera tenemos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; no se ha permitido ningún exceso de las autoridades”, expresó.

López Obrador aseguró que en el caso de su administración, ya no realiza espionaje, pero sí debe haber inteligencia para identificar a los responsables de vandalismo.

Advirtió que si logra identificarlos, los acusará con sus mamás, con papás y sus abuelos, porque seguro los considerarán unos “malcriados” y les darán un jalón de orejas y un "zape". Pidió a los abuelos que vean a sus nietos y les den consejos.

“Que tengan cuidado, porque en una de esas, los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos, porque estoy seguro que no están de acuerdo, me dejo de llamar Andrés Manuel. Estoy seguro que los ven, o los verían como malcriados, que no deben de andar haciendo eso, les darían hasta sus jalones de orejas, sus 'zapes'. Vamos a procurar que se manifiesten todos los que no olvida lo de la represión del 68, en paz; merecen todo nuestro reconocimiento”, refirió.

Al hacer una reflexión de los sucesos de 1968, el Presidente consideró que la masacre estudiantil mostró que “el uso de la fuerza no es la opción para resolver problemas que se originan por la falta de libertades y de justicia. Estamos en una etapa nueva en la que el uso de la fuerza ha quedado relegado, no se puede hablar ni siquiera de la razón de Estado, de que el Estado tiene el monopolio exclusivo del uso de la fuerza. Nosotros queremos vivir en una sociedad en paz, sin violencia, sin usar la fuerza, convencer, no vencer, dialogar, vivir en armonía, vivir en paz. Por eso, nunca más una represión en México, nunca más torturas, desapariciones, masacres, nunca más un 68”, refirió.

Dijo que su gobierno no hará uso de la fuerza, aunque sí habrá detenciones por actos que atenten contra la seguridad pública, pero sin violar los derechos humanos.

