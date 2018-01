El precandidato presidencial de Morena, PT y PES, Andrés Manuel López Obrador, invitó formalmente a dirigentes, militantes y fundadores del PAN a sumarse a su proyecto, y a cambio les garantizó tres cosas: acabar con la corrupción; acabar con la desigualdad social y devolver la seguridad al país; así como garantizar comicios electorales sin fraude.

En un video mensaje, López Obrador dijo que se trata de un “llamamiento” formal a militantes panistas honestos, que ya no creen que ese partido tenga principios y respete su doctrina.

Argumentó que en el PAN ya son visibles los casos de nepotismo, como el del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, quien desea dejar en el cargo a su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, actual precandidato a la gubernatura del estado.

Afirmó que otro caso es el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien logró que su esposa, Martha Erika Alonso, sea la precandidata al gobierno del estado.

López Obrador mencionó al ex presidente Vicente Fox como un caso de incongruencia dentro del PAN, pues dijo que en el 2012 apoyó abiertamente la campaña del PRI, y ahora lo hace con el precandidato de ese partido a la Presidencia, José Antonio Meade.

“Con todo respeto les puedo decir con argumentos que ya no tienen motivos para participar en un partido como el PAN, que ya perdió el rumbo por completo, no tiene nada que ver con sus orígenes, no hay doctrina, no es lo que pensaron sus fundadores del PAN, Manuel Gómez Morín, que crearon el PAN en 1939 para luchar por la democracia, contra el partido único de Estado”, aseveró.

El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES) dijo que otro caso de incongruencia es el ex dirigente nacional del PAN y actual precandidato presidencial, Ricardo Anaya, quien apoyó la reforma energética y ahora critica el aumento de los precios de la gasolina.

Sin mencionar a Anaya por su nombre, dijo que “no sabe lo que es la congruencia, no es un hombre con ideales, con principios, no es una gente leal a los ciudadanos, confiable”.

Andrés Manuel López Obrador aseveró que en los próximos días se sumarán panistas a su precampaña, y próximamente a su campaña por la Presidencia, por lo que hizo a un llamado a todos los militantes o simpatizantes del Partido Acción Nacional a sumarse, aún si no desean afiliarse a Morena.

A cambio, López Obrador hizo tres compromisos ante quienes que acepten sumarse a su proyecto.

“¿Qué hacen los panistas de buena fe en ese partido ante tales circunstancias? Solamente están ahí sirviendo para justificar están dictadura moderna del dominio de una mafia de poder. Yo los llamo, hay mucha gente buena, decente en el PAN, a que nos unamos, que se vengan con notros, que se adhieran, unirnos con propósitos muy claros: el primero, acabar con la corrupción, vamos a ponernos de acuerdo en eso, vamos a luchar para que se acabe el régimen de corrupción que tanto daño le ha hecho al país.

“Ese es un acuerdo: tenemos que suscribirlo si ustedes toman esa decisión de ayudar para la transformación, existe el compromiso de que vamos a acabar con la corrupción, tengo la autoridad moral, por lo mismo política, para cumplir ese propósito”.

Lo segundo, dijo el precandidato de Morena, “a todos nos conviene que haya una sociedad justa en nuestro país, que haya justicia, que podamos detener todo el proceso de desigualdad que se ha profundizado en los últimos año. Hay una monstruosa desigualdad que es lo que produce la inseguridad, la violencia”.

Como tercer comprimo, López Obrador prometió a los panistas “que haya democracia como lo soñó y lo experimentó, dando hasta su vida, Francisco I. Madero. Que se acaba el fraude electoral, que ya no haya compra de votos, que se garanticen elecciones libres, que se respete la voluntad de los ciudadanos, por eso luchaban los fundadores del PAN”.

Y remató: “por eso los invito, vamos juntos a la transformación del país. Este es un llamado que estoy seguro que no va a pasar desapercibido. Estoy seguro que muchos panistas ya lo están haciendo , pero en los próximos días van a estar con nosotros panistas honesto, panistas con dimensión cívica y con vocación democrática”.

Andrés Manuel López Obrador grabó este video en Coscomatepec, en el estado de Veracruz, donde este martes inició una gira de siete días por esa entidad.

