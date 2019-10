El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró esta mañana la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe.

En la ceremonia que se llevó a cabo en Palacio Nacional, Alicia Bárcena Ibarra, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), destacó la importancia de los programas sociales que emprende el gobierno de México para llegar a 28 millones de personas con algún tipo de precariedad.

La secretaria de Desarrollo Social, María Luisa Albores, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, resaltaron también el compromiso por atender a los que menos tienen. El canciller aseguró que el gobierno federal se plantea cambiar el paradigma de que no se puede llevar a cabo un crecimiento económico si se destinan mayormente recursos para programas sociales.

“Revelarnos contra lo que hemos venido escuchando hace muchos años: que no se puede, que es muy difícil, que es peligroso, que se puede retrasar el desarrollo si se toman medidas de carácter social, si aumentan los salarios va a haber inflación, que lo que hay que hacer es esperar, que después de que haya largos periodos de crecimiento tal vez se pueda aspirar a tener una sociedad más igualitaria”, afirmó.

El presidente López Obrador hizo un repaso por los programas sociales que emprende su administración, y también resaltó la inversión en Guatemala, El Salvador y Honduras para evitar la migración.

“La migración va a ser opcional, no forzada; el que se quiera ir que se vaya por gusto, no por necesidad. Por eso estamos regresando al campo, impulsando actividades productivas. Yo tengo el sueño que quiero convertir en realidad de que pronto, muy pronto, no tengan los mexicanos que ir por necesidad a trabajar a Estados Unidos, que todos puedan trabajar, tener buenos ingresos y bienestar en el país, en nuestra patria”, aseveró.

Finalmente, Alicia Bárcena dijo respaldar la política social del actual gobierno de México, sobre todo en la inversión que aplica en ocho estados del sur del país, y complementa con la inversión en Guatemala, Honduras y El Salvador.

“Porque esa es la idea, de ver si podemos generar un espacio de desarrollo sostenible entre estos ocho estados y los tres países, facilitando el comercio, potenciando inversiones y sobre todo los programas sociales”, comentó.

