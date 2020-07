El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que en México no hay una autoridad electoral independiente, al tiempo que aseguró que en el órgano electoral “han estado ahí gentes oportunistas, serviles, obedientes al poder, sometidos a los grupos de intereses creados, gente inmoral que han avalado fraudes electorales”.

Al ser cuestionado por la elección de los cuatro consejeros electorales que serán nombrados en la Cámara de Diputados en los próximos días, el mandatario manifestó que espera un proceso “transparente y que se elija a personas, mujeres, hombres, honestos, íntegros, que tengan principios, que tengan ideales, que sean verdaderos demócratas porque hay una mala experiencia en la integración del Instituto Electoral en nuestro país”.

Y, añadió: “Por lo general no ha estado a la altura de las circunstancias y por eso los fraudes electorales, porque no hay autoridad electoral independiente, que defienda el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades (...) que eso no suceda y que lo resuelva la Cámara de Diputados y que sea la gente, repito, más idónea por su integridad, por su rectitud. Eso es lo que deseo”, afirmó.

Durante su conferencia matutina de ayer 7 de julio, López Obrador sostuvo que el gobierno federal no puede plantear una reforma actualmente al INE. Sin embargo, confió en que si se eligen a los nuevos consejeros con los atributos que mencionó, podría renovarse el órgano electoral sin necesidad de una reforma.

“Necesitamos establecer la democracia y convertirla en un hábito, en una costumbre. Nosotros vamos a hacer todo lo que nos corresponda para que se respete la voluntad de los ciudadanos”, enfatizó.

Es oportuno mencionar que los cuatro consejeros a elegir ocuparán las sillas que dejaron vacantes Pamela San Martín, Enrique Andrade, Benito Nacif y Marco Antonio Baños.

